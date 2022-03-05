Агент Шпинев: «Для меня «Спартак» – победитель Лиги Европы. Ему не дали возможность выиграть турнир. Все могло бы быть»

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал отстранение «Спартака» из Лиги Европы. В этой связи он считает москвичей победителями турнира.

– В Хорватии сообщили, что игрокам позволят покинуть Россию без компенсации.

– Так и будет. ФИФА будет полностью на стороне футболистов.

Нас отстранили отовсюду. «Спартаку» не дали возможность выиграть Лигу Европы. Для меня «Спартак» – победитель турнира. В силу всех этих обстоятельств. Я считаю так. Все могло бы быть, почему нет?