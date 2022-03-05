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  • Агент Шпинев: «Для меня «Спартак» – победитель Лиги Европы. Ему не дали возможность выиграть турнир. Все могло бы быть»

Агент Шпинев: «Для меня «Спартак» – победитель Лиги Европы. Ему не дали возможность выиграть турнир. Все могло бы быть»

5 марта 2022, 21:37
6

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал отстранение «Спартака» из Лиги Европы. В этой связи он считает москвичей победителями турнира.

– В Хорватии сообщили, что игрокам позволят покинуть Россию без компенсации.

– Так и будет. ФИФА будет полностью на стороне футболистов.

Нас отстранили отовсюду. «Спартаку» не дали возможность выиграть Лигу Европы. Для меня «Спартак» – победитель турнира. В силу всех этих обстоятельств. Я считаю так. Все могло бы быть, почему нет?

  • Шпинев, в частности, представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии.
  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак
Комментарии (6)
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maygli
1646506330
Вот это правильно! Это по нашему! Поздравляем Спартак с досрочной победой! ))) Да они просто испугались Спартака. Он же в отборочных и Наполи и Лестер уделал.
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Fju-2
1646508161
Поздравляю Спартак!) Руй Витория для них ЛЕ выиграл, а они его уволили. Очень странный менеджмент(. Надеюсь хотябы комплект медалей вручат.)
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NewLife
1646509824
Логично - если отказались играть, значит проиграли.
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igorn63r
1646511932
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Vitaga
1646521918
так можно выиграть все виды спорта. нас же везде отстранили- мы чемпионы везде! и в хоккее тоже кстати) если серьезно то какой на фиг Спартак победитель ЛЕ ? два поражения в двух играх с Лейпцигом. вероятно даже круче чем попадос Зениту.
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