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Агент Шпинев: «Для меня «Спартак» – победитель Лиги Европы. Ему не дали возможность выиграть турнир. Все могло бы быть»

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал отстранение «Спартака» из Лиги Европы. В этой связи он считает москвичей победителями турнира.

– В Хорватии сообщили, что игрокам позволят покинуть Россию без компенсации.

– Так и будет. ФИФА будет полностью на стороне футболистов.

Нас отстранили отовсюду. «Спартаку» не дали возможность выиграть Лигу Европы. Для меня «Спартак» – победитель турнира. В силу всех этих обстоятельств. Я считаю так. Все могло бы быть, почему нет?

  • Шпинев, в частности, представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии.
  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Сегодня, 21:37
Комментарии3
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    Рейтинг: +602

    Fju-2 18 минут назад

    Поздравляю Спартак!)
    Руй Витория для них ЛЕ выиграл, а они его уволили. Очень странный менеджмент(. Надеюсь хотябы комплект медалей вручат.)

    0
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    Рейтинг: +5686

    maygli 49 минут назад

    Вот это правильно! Это по нашему! Поздравляем Спартак с досрочной победой!
    )))
    Да они просто испугались Спартака. Он же в отборочных и Наполи и Лестер уделал.

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    Рейтинг: +1398

    Тазит > maygli 44 минуты назад

    Ну и нашу сборную с победой на ЧМ в Катаре!

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