Агент Шпинев: «Для меня «Спартак» – победитель Лиги Европы. Ему не дали возможность выиграть турнир. Все могло бы быть»

Футбольный агент Вадим Шпинев прокомментировал отстранение «Спартака» из Лиги Европы. В этой связи он считает москвичей победителями турнира.

– В Хорватии сообщили, что игрокам позволят покинуть Россию без компенсации.

– Так и будет. ФИФА будет полностью на стороне футболистов.

Нас отстранили отовсюду. «Спартаку» не дали возможность выиграть Лигу Европы. Для меня «Спартак» – победитель турнира. В силу всех этих обстоятельств. Я считаю так. Все могло бы быть, почему нет?

Шпинев, в частности, представляет интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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