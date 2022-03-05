Минспорт России ведет работу над созданием спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

Состоялось оперативное совещание с представителями Министерства спорта России и спортивных федераций.
Стороны обсуждали меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.
В итоге были приняты следующие решения:
- Большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
- Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с указанными странами.
- Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств.
Источник: ФКСР