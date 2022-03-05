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  • Минспорт России ведет работу над созданием спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

Минспорт России ведет работу над созданием спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

5 марта 2022, 14:52
25

Состоялось оперативное совещание с представителями Министерства спорта России и спортивных федераций.

Стороны обсуждали меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В итоге были приняты следующие решения:

  • Большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
  • Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с указанными странами.
  • Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств.

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Источник: ФКСР
Россия. Премьер-лига
Комментарии (25)
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pele1981
1646483009
Правильно! Давно пора! Вперед, за трофеями!!!)))
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Давид59
1646484743
Ну вот и славненько. Будем чемпионами (альтернативного) мира.
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piligrim1986
1646484795
ну и правильно, там еще мелькнуло, что Абрамович новую лигу задумал создать
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zritelx
1646487377
Так Азербайджан с Узбекистаном поддержал резолюцию америкосов объявляющую нас страной-агрессором- вот и союзники по СНГ. Не пойдут думаю они на такое объединение, как и другие , под страхом попасть под санкции спортивных федераций, кстати и Китай с Индией и Бразилий не голосовали против революции, а только воздержались. Мол- мы не за кого.
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Vitaga
1646487464
ну как они без работы же остаются... надо срочно оправдать своё существование и высокие зарплаты.. давайте придумаем фейковые лиги
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lNeTl
1646493810
И снова вмешается УЕФА и ФИФА по аналогу Суперлиги. Не дадут этого сделать. Железный занавес в действии.
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moskowcity-petrv
1646495081
Придумаем Лигу чемпионов БРИКс И будет шанс выиграть, среди шлака
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paracetamol
1646505574
Минспорту надо заниматься массовым спортом, а не всякой ...!
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Измайловский Кочегар
1646507333
Мне кажется, речь идёт о чём-то вроде Олимпийских игр. Потому что для футбольной, например, лиги БРИКС нужно сначала телепортатор изобрести.
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Hektor 84
1646513086
УЕФА сама себе яму копает выгнав наши клубы из еврокубков. Могут найтись и другие которые сами пожелают выйти из гнилой организации. И создать свою суперлигу, либо еще какой турнир. Среди них могут найтись и союзники нашим клубам.
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