Минспорт России ведет работу над созданием спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

Состоялось оперативное совещание с представителями Министерства спорта России и спортивных федераций.

Стороны обсуждали меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В итоге были приняты следующие решения:

Большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с указанными странами.

Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств.

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