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Минспорт России ведет работу над созданием спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

Состоялось оперативное совещание с представителями Министерства спорта России и спортивных федераций.

Стороны обсуждали меры по поддержанию сферы, установлению календарного плана, а также изменение статуса и формы проведения международных турниров.

В итоге были приняты следующие решения:

  • Большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
  • Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с указанными странами.
  • Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств.

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Источник: ФКСР

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1272

    Vitaga 1 час назад

    ну как они без работы же остаются... надо срочно оправдать своё существование и высокие зарплаты.. давайте придумаем фейковые лиги

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    Рейтинг: +2413

    zritelx 1 час назад

    Так Азербайджан с Узбекистаном поддержал резолюцию америкосов объявляющую нас страной-агрессором- вот и союзники по СНГ. Не пойдут думаю они на такое объединение, как и другие , под страхом попасть под санкции спортивных федераций, кстати и Китай с Индией и Бразилий не голосовали против революции, а только воздержались. Мол- мы не за кого.

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    Рейтинг: +28542

    silver29 > zritelx 1 час назад

    Дело не в том что Китай, Индия, Пакиста, ЮАР...... воздержались в ООН, а в том что не рвут экономические связи, кстати Азербайджан и Узбекистан не присоединились к этим так называемым санкциям.

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    Рейтинг: +30954

    VVM1964 > silver29 50 минут назад

    А почему " ТАК НАЗЫВАЕМЫМ " санкциям ? , а как их еще можно назвать ?

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    Рейтинг: +28542

    silver29 > VVM1964 40 минут назад

    Я понимаю, что ты не можешь забыть вкус "ножек Буша" (((( , или ты считаешь, что Россию на равных будут принимать в США ? Назови страну которую США считает равной ? И хорошо что маски сброшены, кто тебе мешает заниматься спортом, или смотреть давно политизированные Олимпиады по телеку предлагаешь ? Вот сегодня власти Италии национализировали недвижимость Усманова и Соловьева, АПЛОДИРУЮ СТОЯ !!! Не дают ворюгам делать электронные переводы на Запад ? ПОДДЕРЖИВАЮ ! Запретили айфоны ? А где золотые медалисты IT олимпиад из России ? Депутаты не будут лечиться за бугром ? Так может на свою медицину обратят внимание, дети чиновников выпнуты из Кембриджей, так поднимайте своё образование.......... Все что нас не убивает, делает сильнее.

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    Рейтинг: +429

    pele1981 > silver29 17 минут назад

    "Все что нас не убивает, делает сильнее", а вот тебя еще и тупее)))

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    Рейтинг: +30954

    VVM1964 > silver29 2 минуты назад

    Ножки Буша пережил и надеялся, что пустые полки в магазинах в прошлом, как в прошлом и то разнообразие " хороших и нужных " товаров на полках магазинов, про политизированные передачи по ТВ ты наверное пошутил ))) Ты свято веришь, что будешь вместе с чиновниками стоять в очередь в одну поликлинику ? ))) . Сильнее ??? С нашим то правительством, руководителями и чиновниками ??? (((

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    Рейтинг: +7623

    piligrim1986 1 час назад

    ну и правильно, там еще мелькнуло, что Абрамович новую лигу задумал создать

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    Рейтинг: +5480

    Давид59 1 час назад

    Ну вот и славненько. Будем чемпионами (альтернативного) мира.

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    Рейтинг: +429

    pele1981 2 часа назад

    Правильно! Давно пора! Вперед, за трофеями!!!)))

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    Рейтинг: +9

    Nihatik 2 часа назад

    АХАХАХахахх )))))

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