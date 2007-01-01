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Суд приостановил рассмотрение дела о выплатах Газизову от «Спартака»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о судебном процессе по делу о выплатах бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

«Никаких решений принято не было, дело приостановлено. По делу назначена подчерковедческая экспертиза. Нами было заявлено порядка четырех ходатайств, в которых суд нам успешно отказал.

Мы дважды заявили отвод, но судья в своем репертуаре – никого не слышит, никого не видит, он нас ничем сегодня не удивил.

Разбирательство по делу приостановлено, потому что по нему назначена экспертиза. Мы не понимаем, когда оно будет возобновлено. Но, думаю, все будет очень быстро», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6267

    Semenycch 20 минут назад

    Свинскому недоумку придется отвечать за свои каракули.

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