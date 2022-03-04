Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новичок «Уфы» Родригеш: «Переехать в Россию – это нормально»

Новичок «Уфы» Родригеш: «Переехать в Россию – это нормально»

4 марта 2022, 15:51

Полузащитник «Уфы» Тиагу Родригеш рассказал о своем переходе в клуб РПЛ.

- Как возникло предложение перейти в «Уфу»?

Я расторг контракт с «Аль-Хазмом» и мне поступило предложение приехать в «Уфу». Я не стал долго раздумывать, ведь «Уфа» играет в российской Премьер-лиге, поэтому сразу согласился и приехал, чтобы помочь уфимскому клубу достичь своих целей.

– Ты уже освоился в команде?

– Да, в «Уфе» меня очень хорошо приняли, во всем мне помогают, я отлично адаптировался и чувствую себя здесь как дома.

– Что знал про чемпионат России и «Уфу» ранее?

– Я видел некоторые игры РПЛ и ранее, но после того, как поступило предложение от «Уфы», я стал больше следить за чемпионатом России.

– Ты первый португалец в «Уфе» для тебя это будет дополнительной мотивацией?

– Конечно. Я хочу сделать все возможное, чтобы мой новый клуб был как можно выше.

– Как в семье восприняли твой переезд в Россию? С кем-то из игроков в России советовался?

- Да, я разговаривал с несколькими своими знакомыми, которые играли в России, а некоторые играют до сих пор.

Переехать в Россию – это нормально, точно так же, как из Португалии в Болгарию, а оттуда в Саудовскую Аравию, я к этому привык.

– Что-то уже понимаешь из русского языка?

– Понимать русский язык очень сложно, но я знаю некоторые слова.

  • 30-летний португалец перешел в «Уфу» в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления.

Еще по теме:
У клуба ФНЛ заблокировали счета
Воспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Источник: сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Родригеш Тиагу
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
6
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
13
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
8
Все новости
Все новости
Батраков получил важное предупреждение
14:15
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
13
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
8
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+