Новичок «Уфы» Родригеш: «Переехать в Россию – это нормально»

Полузащитник «Уфы» Тиагу Родригеш рассказал о своем переходе в клуб РПЛ.

- Как возникло предложение перейти в «Уфу»?

– Я расторг контракт с «Аль-Хазмом» и мне поступило предложение приехать в «Уфу». Я не стал долго раздумывать, ведь «Уфа» играет в российской Премьер-лиге, поэтому сразу согласился и приехал, чтобы помочь уфимскому клубу достичь своих целей.

– Ты уже освоился в команде?

– Да, в «Уфе» меня очень хорошо приняли, во всем мне помогают, я отлично адаптировался и чувствую себя здесь как дома.

– Что знал про чемпионат России и «Уфу» ранее?

– Я видел некоторые игры РПЛ и ранее, но после того, как поступило предложение от «Уфы», я стал больше следить за чемпионатом России.

– Ты первый португалец в «Уфе» для тебя это будет дополнительной мотивацией?

– Конечно. Я хочу сделать все возможное, чтобы мой новый клуб был как можно выше.

– Как в семье восприняли твой переезд в Россию? С кем-то из игроков в России советовался?

- Да, я разговаривал с несколькими своими знакомыми, которые играли в России, а некоторые играют до сих пор.

Переехать в Россию – это нормально, точно так же, как из Португалии в Болгарию, а оттуда в Саудовскую Аравию, я к этому привык.

– Что-то уже понимаешь из русского языка?

– Понимать русский язык очень сложно, но я знаю некоторые слова.