Ещенко – о Ваноли: «Честный и требовательный. Досконально разбирается в футболе»

Андрей Ещенко, помощник главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, высказался об итальянце.

— Каким ты видишь Паоло Ваноли?

— Честным, требовательным, досконально разбирающимся в футболе и обращающим внимание на детали. Паоло эмоционально заряжен, ему важна стопроцентная отдача не только от себя и тренерского штаба, но и от каждого игрока.

— Есть тренер, на которого ты хотел бы равняться?

— Мне нравится, как играет «Манчестер Сити». Но сейчас я сконцентрирован на философии, стратегии и тактике Ваноли. Я играл у нескольких итальянских специалистов, поэтому хорошо знаком с их требованиями. Нынешняя система мне импонирует.