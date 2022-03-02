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    Ещенко – о Ваноли: «Честный и требовательный. Досконально разбирается в футболе»

    Андрей Ещенко, помощник главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, высказался об итальянце.

    — Каким ты видишь Паоло Ваноли?

    — Честным, требовательным, досконально разбирающимся в футболе и обращающим внимание на детали. Паоло эмоционально заряжен, ему важна стопроцентная отдача не только от себя и тренерского штаба, но и от каждого игрока.

    — Есть тренер, на которого ты хотел бы равняться?

    — Мне нравится, как играет «Манчестер Сити». Но сейчас я сконцентрирован на философии, стратегии и тактике Ваноли. Я играл у нескольких итальянских специалистов, поэтому хорошо знаком с их требованиями. Нынешняя система мне импонирует.

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
    • Итальянец сменил Руя Виторию.
    • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

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    Источник: сайт «Спартака»

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