Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов оценил ситуацию в российском футболе. Он не считает отстранение клубов и сборной от международных турниров проблемой.

«Если мы увеличим интенсивность тренировок и дисциплинированно подойдем к развитию нашего профессионального футбола, нас ждет большая удача. Нас ждет возвращение 60-х, конца 80-х годов, когда мы увидели, что в нашей стране растут великолепные футболисты, ничем не уступающие иностранным. Были великолепные тренеры, способные удивлять западный мир.

Если такое было, почему такого не будет? Надо засучить рукава, предстоит большая работа. Этому должно помогать и высшее руководство страны», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».