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  • Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»

Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»

1 марта 2022, 18:12
3

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов оценил ситуацию в российском футболе. Он не считает отстранение клубов и сборной от международных турниров проблемой.

«Если мы увеличим интенсивность тренировок и дисциплинированно подойдем к развитию нашего профессионального футбола, нас ждет большая удача. Нас ждет возвращение 60-х, конца 80-х годов, когда мы увидели, что в нашей стране растут великолепные футболисты, ничем не уступающие иностранным. Были великолепные тренеры, способные удивлять западный мир.

Если такое было, почему такого не будет? Надо засучить рукава, предстоит большая работа. Этому должно помогать и высшее руководство страны», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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житель СПб
1646148388
А почему нет? Главное только - убрать коррупцию из футбола! Сейчас в молодежный футбол можно попасть только за деньги. Вот если этого не будет - шанс есть.
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Валерий2705
1646167435
План мягко говоря чудной. То есть до этого "засучить рукава" мешали легионеры и еврокубки? Попахивает бредятиной. Раньше футболисты бились за эмблему, страну, престиж. Сейчас за деньги. А российские жопаноги даже за деньги не всегда бьются, а играют в пол ноги.
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Plyash
1646171118
Да вот только Бескова,Лобановского,Симоняна,Качалина,Морозова,Садырина где найти? За "рубьежом" таких теперь не найдёшь.особенно в европе... Своих воспитывать надо.
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