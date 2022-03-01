Каттани: «Я продолжу работу в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что продолжит работать в столичном клубе, несмотря на ситуацию на Украине.

«Я продолжу работу в «Спартаке», – сказал Каттани.

Каттани стал спортивным директором клуба в декабре 2021 года.

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