Каттани: «Я продолжу работу в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что продолжит работать в столичном клубе, несмотря на ситуацию на Украине.
«Я продолжу работу в «Спартаке», – сказал Каттани.
- Каттани стал спортивным директором клуба в декабре 2021 года.
- «Спартак» исключили из Лиги Европы.
- Санкции со спецоперацией России на Украине.
Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»
Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире
Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве