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    Каттани: «Я продолжу работу в «Спартаке»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что продолжит работать в столичном клубе, несмотря на ситуацию на Украине.

    «Я продолжу работу в «Спартаке», – сказал Каттани.

    • Каттани стал спортивным директором клуба в декабре 2021 года.
    • «Спартак» исключили из Лиги Европы.
    • Санкции со спецоперацией России на Украине.

    Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

    Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире

    Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

    Источник: «Р-Спорт»

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