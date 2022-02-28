Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие на матче с «Рубином» украинцев Ярослава Ракицкого и Анатолия Тимощука.

– Какой микроклимат среди легионеров? Что с Ракицким?

– Любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Ракицкий попросил два дополнительных дня выходных. По личным вопросам он не играл, но завтра должен быть на тренировке.

– Почему не было на скамейке Тимощука? Та же причина?

– Толя заехал на базу, днем заболело горло, почувствовал дискомфорт. Решили его поберечь.

– Допускаете, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»?

– Мне сложно сказать. Контракт действует три месяца. Человек принимает решение, которое устраивает его и близких.

На сегодня он попросил два выходных, я пошел навстречу. Что будет дальше – мы не знаем.