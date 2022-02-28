Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие на матче с «Рубином» украинцев Ярослава Ракицкого и Анатолия Тимощука.
– Какой микроклимат среди легионеров? Что с Ракицким?
– Любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Ракицкий попросил два дополнительных дня выходных. По личным вопросам он не играл, но завтра должен быть на тренировке.
– Почему не было на скамейке Тимощука? Та же причина?
– Толя заехал на базу, днем заболело горло, почувствовал дискомфорт. Решили его поберечь.
– Допускаете, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»?
– Мне сложно сказать. Контракт действует три месяца. Человек принимает решение, которое устраивает его и близких.
На сегодня он попросил два выходных, я пошел навстречу. Что будет дальше – мы не знаем.
- «Зенит» победил «Рубин» со счетом 3:2.
- Ракицкий – центральный защитник, Тимощук – помощник главного тренера.