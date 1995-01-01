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    Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие на матче с «Рубином» украинцев Ярослава Ракицкого и Анатолия Тимощука.

    – Какой микроклимат среди легионеров? Что с Ракицким?

    – Любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Ракицкий попросил два дополнительных дня выходных. По личным вопросам он не играл, но завтра должен быть на тренировке.

    – Почему не было на скамейке Тимощука? Та же причина?

    – Толя заехал на базу, днем заболело горло, почувствовал дискомфорт. Решили его поберечь.

    – Допускаете, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»?

    – Мне сложно сказать. Контракт действует три месяца. Человек принимает решение, которое устраивает его и близких.

    На сегодня он попросил два выходных, я пошел навстречу. Что будет дальше – мы не знаем.

    • «Зенит» победил «Рубин» со счетом 3:2.
    • Ракицкий – центральный защитник, Тимощук – помощник главного тренера.

    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    Семак – об отстранении российских клубов и сборных: «Спорт не имеет никакого отношения к политике»

    Слуцкий – о поражении от «Зенита»: «Мы были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко»

    Источник: Sports.ru

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