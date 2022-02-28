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    «Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

    В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

    «Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта.

    У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

    Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

    «Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», – говорится в заявлении клуба.

    • «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпцигом».
    • Матчи планировались 10 и 17 марта.
    • Санкции против российского футбола связаны со спецоперацией на Украине.

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    «Спартак» исключен из Лиги Европы. Матчи с «Лейпцигом» отменены

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:03
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4908

      SPACE TRUCKIN 2 минуты назад

      ппц...футбол на международном уровне закончился....легионеры разбегутся...может это даст шанс молодым перспективным ребятам себя показать?((

      0
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      Рейтинг: +378

      Zenit40k 46 минут назад

      Все равно бы проиграли,давайте будем честными
      Ну а по ситуации,конечно да ,европейцы зря смешали политику со спортом ,это очень плохо

      1
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      Рейтинг: +273

      Kybik-Pybik 46 минут назад

      Санции против росийского футбола связани с тем что росия напала на Украину !!! В Украине ВОЙНА !!! Росия убивает мирное население Украини !!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +849

      lysenkoff > Kybik-Pybik 43 минуты назад

      Хлебушек...

      1
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      Рейтинг: +1830

      Олег1204 > Kybik-Pybik 26 минут назад

      А вы здавайтесь и все закончится. И харе технику возле жилых домов размещать.

      0
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      Рейтинг: +411

      чаппай 58 минут назад

      Так бывает, когда вместо того, чтобы останавливать диктатора, поджимаешь хвост и засоввываешь язык в .так. Так хрена ли сейчас удивляться ответе??? И это ещё только начало

      4
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      Рейтинг: +59482

      portero 1 час назад

      Обидно, но ничего не изменить, уже сделаны ходы, сдавать назад еще позорнее, да и не поможет....

      1
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      Рейтинг: +5528

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Зенит сделал ход конём)))

      0
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      Рейтинг: +12507

      Fusballer > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Так вот ради чего вся эта "операция" была затеяна!

      0
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      Рейтинг: +21335

      JTherry > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      твое злорадство совершенно не по делу, "юморист", бл...(

      3
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      Рейтинг: +849

      lysenkoff > GoldPlayFIFARus9 42 минуты назад

      От этого никто не выиграет.

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      Рейтинг: +3650

      raritet 1 час назад

      Такая жалость. Только я настроился на изюминку сезона : Спартак показывает на что он в самом деле способен и громит Лейпциг со своим бывшим тренером. А почему бы и нет? А тут дядя Сэм вмешался. Это его игрушки, не даст он тут русским мальчишкам порезвиться.

      0
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      Рейтинг: +529

      Forvard47 1 час назад

      Руководство Спартака, Спонсоры клуба, вы знаете теперь что делать и кого винить...
      Болельщики спартака на ближайшем матче рекомандую вам кричалку Путлер-Х*йЛО

      2
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      Рейтинг: +11486

      DeStar 1 час назад

      эх, жаль..

      1
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Российские спортсмены всех видов спорта.Настоящий и преданный болельщик-с Вами.Наступит день,когда и на нашей улице наступит праздник.!!!И Мы загнем их Всех раком!!!

      2
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      Рейтинг: +30916

      VVM1964 > v.v.navashinsky 29 минут назад

      Точно, так и будет !!! ))) ... ну или они нас.

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