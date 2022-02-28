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  • «Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

«Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

28 февраля 2022, 22:03
19

В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта.

У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», – говорится в заявлении клуба.

  • «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпцигом».
  • Матчи планировались 10 и 17 марта.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак РБ Лейпциг
Комментарии (19)
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Fusballer
1646075116
Да, жалко потрясающие матчи были в группе. Непростые, тяжелые, но очень эмоциональные. Спартак знатно натянул гейропейцев, и что особенно радует, пшеков!
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DeStar
1646076506
эх, жаль..
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raritet
1646077086
Такая жалость. Только я настроился на изюминку сезона : Спартак показывает на что он в самом деле способен и громит Лейпциг со своим бывшим тренером. А почему бы и нет? А тут дядя Сэм вмешался. Это его игрушки, не даст он тут русским мальчишкам порезвиться.
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GoldPlayFIFARus9
1646077389
Зенит сделал ход конём)))
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portero
1646077557
Обидно, но ничего не изменить, уже сделаны ходы, сдавать назад еще позорнее, да и не поможет....
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SPACE TRUCKIN
1646081493
ппц...футбол на международном уровне закончился....легионеры разбегутся...может это даст шанс молодым перспективным ребятам себя показать?((
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zigbert
1646119630
Выступление Спартака в ЛЕ можно назвать успешным. Даже в матче с Лейпцигом все могло пойти не по сценарию немецкой команды.
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Hektor 84
1646325951
Тогда российским клубам надо забить куй на финансовый фейр плей. Если из еврокубков отстраняют. А участие один из доходов. А Спартак зимой потратился под участие в еврокубках. Тогда и хрен им а не ффп.
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