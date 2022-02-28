«Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА и ФИФА отстранить все российские клубы и сборные от международных соревнований.

«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта.

У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться.

«Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», – говорится в заявлении клуба.

«Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала ЛЕ с «РБ Лейпцигом».

Матчи планировались 10 и 17 марта.

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