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    Тренер «Ротора» Куликов: «Надеюсь, пройдем «Рубин» в Кубке России. Настраиваемся на победу»

    Главный тренер «Ротора» Артем Куликов поделился ожиданиями от игры 1/8 финала Кубка России против «Рубина».

    «Считаю большим плюсом то, что у нашей команды есть этот матч. В игре с «Рубином», выступающим в Премьер-лиге, мы сможем проверить свои возможности.

    Это большой вызов для каждого футболиста. Всем интересно сыграть с соперником уровня РПЛ, у которого большие амбиции, отличный состав, стабильное финансирование.

    Естественно, настраиваемся на победный результат. Все мы находимся в предвкушении игры с хорошим соперником.

    Всегда приятно встречаться с командой, исповедующей атакующий стиль, играющей в футбол. Надеюсь, на проход дальше по турнирной сетке», – сказал Куликов.

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    Источник: ютуб-канал «Ротора»

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