Тренер «Ротора» Куликов: «Надеюсь, пройдем «Рубин» в Кубке России. Настраиваемся на победу»

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов поделился ожиданиями от игры 1/8 финала Кубка России против «Рубина».

«Считаю большим плюсом то, что у нашей команды есть этот матч. В игре с «Рубином», выступающим в Премьер-лиге, мы сможем проверить свои возможности.

Это большой вызов для каждого футболиста. Всем интересно сыграть с соперником уровня РПЛ, у которого большие амбиции, отличный состав, стабильное финансирование.

Естественно, настраиваемся на победный результат. Все мы находимся в предвкушении игры с хорошим соперником.

Всегда приятно встречаться с командой, исповедующей атакующий стиль, играющей в футбол. Надеюсь, на проход дальше по турнирной сетке», – сказал Куликов.