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    Главные новости дня. ФИФА лишила сборную России флага, гимна, домашнего поля; УЕФА сегодня может исключить «Спартак» из Лиги Европы

    РФС: «Сборная России продолжает готовиться к стыковым матчам, несмотря на отказы соперников играть».

    ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув».

    Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть.

    Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт».

    «Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе.

    УЕФА завтра исключит «Спартак» из Лиги Европы и разорвет контракт с «Газпромом» (Meczyki).

    Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек.

    ФИФА: Россия будет играть на нейтральной территории, без зрителей, без флага и гимна.

    Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией.

    Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией».

    Источник: Бомбардир.ру

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