Главные новости дня. ФИФА лишила сборную России флага, гимна, домашнего поля; УЕФА сегодня может исключить «Спартак» из Лиги Европы

РФС: «Сборная России продолжает готовиться к стыковым матчам, несмотря на отказы соперников играть».

ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув».

Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть.

Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт».

«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе.

УЕФА завтра исключит «Спартак» из Лиги Европы и разорвет контракт с «Газпромом» (Meczyki).

Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек.

ФИФА: Россия будет играть на нейтральной территории, без зрителей, без флага и гимна.

Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией.

Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией».