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Главные новости дня. ФИФА лишила сборную России флага, гимна, домашнего поля; УЕФА сегодня может исключить «Спартак» из Лиги Европы

28 февраля 2022, 02:03
2

РФС: «Сборная России продолжает готовиться к стыковым матчам, несмотря на отказы соперников играть».

ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув».

Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть.

Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт».

«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе.

УЕФА завтра исключит «Спартак» из Лиги Европы и разорвет контракт с «Газпромом» (Meczyki).

Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек.

ФИФА: Россия будет играть на нейтральной территории, без зрителей, без флага и гимна.

Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией.

Президент Польского футбольного союза: «Решение ФИФА неприемлемо. Все равно не будем играть с Россией».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646016562
А Израиль? Скажите :это другое, ему можно долбить арабов.
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Plyash
1646044694
ФИФА коррумпированные америкосовские прихвостни.Да ещё и ворьё,каких поискать надо.Им осталось только со Спартаком "разобраться",которые унизили проституток из англии и италии.(имею ввиду политиков)
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