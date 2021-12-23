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    Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией

    «Челси» проиграл в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю». Исход встречи решила серия пенальти.

    Перед ней «Челси» сделал замену вратаря: вместо Эдуара Менди вышел Кепа. Очередь бить дошла до него, и испанец не отправил мяч в ворота. На этом серия пенальти завершилась со счетом 11:10 в пользу «Ливерпуля».

    По ходу встречи у команд по разу отменили голы из-за офсайдов.

    Англия. Кубок лиги. Финал

    Челси – Ливерпуль – 0:0 (10:11 по пенальти)

    Результаты Кубка лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 22:29
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +4236

      ySS 4 часа назад

      Шоу отмененных голов!)
      Пенальти - отдельный спектакль!)
      Ливерпуль с кубком!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      TANNER 4 часа назад

      У Челси 2 гола отменили из за офсайда, исправь админ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      Berikosha 5 часов назад

      Кепа терпила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Psih86 5 часов назад

      Классная игра от Топовых команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Bozigit 5 часов назад

      Сказка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +508

      Riot Zero 5 часов назад

      Тухель: «С радостью проиграл бы финал Кубка лиги, если это остановит спецоперацию на Украине. Мы страдаем».
      Ну что помогло тебе уе.б.а.то.ру

      0
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      Рейтинг: +1466

      Psih86 > Riot Zero 5 часов назад

      Думаю он сейчас прочитает и ответит тебе....

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      Рейтинг: +508

      Riot Zero > Psih86 5 часов назад

      П.и.з.д.у.й во Львов

      0
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      Рейтинг: +508

      Riot Zero > Psih86 4 часа назад

      Мля, не тебе

      0
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      Рейтинг: +1312

      стоп кран > Riot Zero 3 часа назад

      И даже после этого Тухель не прочитает и не ответит тебе.)))

      0
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      Рейтинг: +508

      Riot Zero > стоп кран 1 час назад

      Ю

      0
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      Рейтинг: +14103

      Cleaner 5 часов назад

      Нафига выпустил этого пижона КЕПУ???...(((

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      Рейтинг: +1156

      moskowcity-petrv 5 часов назад

      Тухель не угадал с кепой

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      Рейтинг: +6700

      vladik12 5 часов назад

      "Жизнь - лучший драматург" (с).

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      Рейтинг: +14364

      житель СПб 5 часов назад

      Супер матч! Настоящий футбол. Но выпускать этого вратаря было совершенно ни к чему, он ничего вообще не показал, и бить в мяч не умеет...

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