Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией

«Челси» проиграл в финале Кубка английской лиги «Ливерпулю». Исход встречи решила серия пенальти.

Перед ней «Челси» сделал замену вратаря: вместо Эдуара Менди вышел Кепа. Очередь бить дошла до него, и испанец не отправил мяч в ворота. На этом серия пенальти завершилась со счетом 11:10 в пользу «Ливерпуля».

По ходу встречи у команд по разу отменили голы из-за офсайдов.

Англия. Кубок лиги. Финал

Челси – Ливерпуль – 0:0 (10:11 по пенальти)

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