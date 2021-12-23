Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Ливерпуль» побил рекорд по Кубкам лиги. Клопп взял десятый трофей в карьере

    «Ливерпуль» девятый раз стал обладателем Кубка английской лиги. Побит рекорд «Манчестер Сити», который брал этот трофей восемь раз.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл десятый трофей в карьере (по пять в «Ливерпуле» и «Боруссии» из Дортмунда).

    • В финале «Ливерпуль» в серии пенальти победил «Челси» (11:10 в серии).
    • Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года.
    • Команда идет в АПЛ 2-й и продолжает претендовать в сезоне на Кубок Англии и Лигу чемпионов.

    Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»

    Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией

    Ван Дейк повторил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей подряд без поражений

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2022 23:01
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Bozigit 5 часов назад

      Отличный тренер и мотиватор

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11