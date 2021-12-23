«Ливерпуль» побил рекорд по Кубкам лиги. Клопп взял десятый трофей в карьере

Отличный тренер и мотиватор
«Ливерпуль» девятый раз стал обладателем Кубка английской лиги. Побит рекорд «Манчестер Сити», который брал этот трофей восемь раз.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл десятый трофей в карьере (по пять в «Ливерпуле» и «Боруссии» из Дортмунда).
- В финале «Ливерпуль» в серии пенальти победил «Челси» (11:10 в серии).
- Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года.
- Команда идет в АПЛ 2-й и продолжает претендовать в сезоне на Кубок Англии и Лигу чемпионов.
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