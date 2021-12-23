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    Ковачич и Зиеш рискуют пропустить финал Кубка лиги против «Ливерпуля»

    Футболисты «Челси» Матео Ковачич и Хаким Зиеш получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0). Их характер пока неизвестен.

    Таким образом, игроки рискуют пропустить финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (27 февраля).

    • «Челси» в феврале уже выиграл клубный чемпионат мира.
    • У Ковачича в сезоне АПЛ 15 матчей, 2 гола, 5 ассистов.
    • У Зиеша 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 12:07
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