Ковачич и Зиеш рискуют пропустить финал Кубка лиги против «Ливерпуля»

Футболисты «Челси» Матео Ковачич и Хаким Зиеш получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0). Их характер пока неизвестен.
Таким образом, игроки рискуют пропустить финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (27 февраля).
- «Челси» в феврале уже выиграл клубный чемпионат мира.
- У Ковачича в сезоне АПЛ 15 матчей, 2 гола, 5 ассистов.
- У Зиеша 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
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