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  • Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»

Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»

28 февраля 2022, 00:18

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подытожил финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:0; 10:11 по пенальти). Немец доволен.

«Это был один из великолепных матчей, никаких сожалений, волнений. «Челси» сделал все что мог.

Иногда нужно немного удачи. У нас были явные моменты, как и у соперника. Ничья в основное время была справедливым результатом.

Выход Кепы на серию пенальти? Он чуть лучше в отражении 11-метровых. Что касается его удара, то он пробил поспешно», – сказал Тухель.

  • «Ливерпул» взял Кубок лиги в 9-й раз (рекорд).
  • «Челси» мог в течение февраля взять 2 трофея (1-м был клубный ЧМ).
  • Обе команды продолжают борьбу за АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Источник: ВВС
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль Тухель Томас
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