Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подытожил финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:0; 10:11 по пенальти). Немец доволен.

«Это был один из великолепных матчей, никаких сожалений, волнений. «Челси» сделал все что мог.

Иногда нужно немного удачи. У нас были явные моменты, как и у соперника. Ничья в основное время была справедливым результатом.

Выход Кепы на серию пенальти? Он чуть лучше в отражении 11-метровых. Что касается его удара, то он пробил поспешно», – сказал Тухель.

«Ливерпул» взял Кубок лиги в 9-й раз (рекорд).

«Челси» мог в течение февраля взять 2 трофея (1-м был клубный ЧМ).

Обе команды продолжают борьбу за АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» побил рекорд по Кубкам лиги. Клопп взял десятый трофей в карьере

Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией

Тухель: «С радостью проиграл бы финал Кубка лиги, если это остановит спецоперацию на Украине. Мы страдаем»