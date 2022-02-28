Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подытожил финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:0; 10:11 по пенальти). Немец доволен.
«Это был один из великолепных матчей, никаких сожалений, волнений. «Челси» сделал все что мог.
Иногда нужно немного удачи. У нас были явные моменты, как и у соперника. Ничья в основное время была справедливым результатом.
Выход Кепы на серию пенальти? Он чуть лучше в отражении 11-метровых. Что касается его удара, то он пробил поспешно», – сказал Тухель.
- «Ливерпул» взял Кубок лиги в 9-й раз (рекорд).
- «Челси» мог в течение февраля взять 2 трофея (1-м был клубный ЧМ).
- Обе команды продолжают борьбу за АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Источник: ВВС