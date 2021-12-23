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    Тухель: «С «Ливерпулем» был великолепный матч, никаких сожалений»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подытожил финал Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:0; 10:11 по пенальти). Немец доволен.

    «Это был один из великолепных матчей, никаких сожалений, волнений. «Челси» сделал все что мог.

    Иногда нужно немного удачи. У нас были явные моменты, как и у соперника. Ничья в основное время была справедливым результатом.

    Выход Кепы на серию пенальти? Он чуть лучше в отражении 11-метровых. Что касается его удара, то он пробил поспешно», – сказал Тухель.

    • «Ливерпул» взял Кубок лиги в 9-й раз (рекорд).
    • «Челси» мог в течение февраля взять 2 трофея (1-м был клубный ЧМ).
    • Обе команды продолжают борьбу за АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

    «Ливерпуль» побил рекорд по Кубкам лиги. Клопп взял десятый трофей в карьере

    Кубок лиги. «Челси» проиграл в финале «Ливерпулю» из-за незабитого Кепой пенальти. Его выпустили перед серией

    Тухель: «С радостью проиграл бы финал Кубка лиги, если это остановит спецоперацию на Украине. Мы страдаем»

    Источник: ВВС

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