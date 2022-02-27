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    УЕФА завтра исключит «Спартак» из Лиги Европы и разорвет контракт с «Газпромом» (Meczyki)

    Польское издание Meczyki сообщило, что завтра УЕФА исключит «Спартак» из Лиги Европы. Он должен сыграть в 1/8 финала против «Лейпцига».

    Также будет расторгнут спонсорский контракт с «Газпромом», по которому УЕФА ежегодно получает порядка 40 миллионов евро.

    • Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
    • Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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    Источник: Meczyki

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    27.02.2022 17:27
    Комментарии58
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      Рейтинг: +1188

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      Обращение к «Газпрому»:
      направьте эти 40 миллионов евро на развитие футбола в регионах РОССИИ - строительство полей, зарплаты детских тренеров, проведение турниров для детей различного возраста.
      Нужно думать о РОССИИ! О наших детях!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15630

      paracetamol 3 часа назад

      УЕФА - унтер-офицерская, которая сама себя высекла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4236

      ySS 4 часа назад

      Пока это желаемое, не удивительно кто вангует по этому поводу.
      Но вероятность принятия такого решения уЕфой высока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2490

      BlackMurder 4 часа назад

      А че польское издание , а не издание цыганские новости?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3706

      Питерский князь > BlackMurder 4 часа назад

      А я, цыганам больше доверяю.
      Эти хоть едины. Поляки, следом за бендерой. Своего мозга нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3706

      Питерский князь 5 часов назад

      А по футболу: жалко Блаттера убрали. Нет политике в футболе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3706

      Питерский князь 5 часов назад

      С нами Китай и Покествн.
      Может Индия. Возьмем качеством и количеством.
      :))))

      0
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      Рейтинг: +706

      Алекс636363 6 часов назад

      они там совсем прих.ели. им бы в горящем доме в одессе посидеть, когда там заживо людей сожгли

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31703

      oyabun 7 часов назад

      Вы на источник посмотрите. Это же поляки. На каком основании будет исключен Спартак? Это беспредел!

      4
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      ...
      Рейтинг: +7194

      Старикан > oyabun 6 часов назад

      Не будь наивен... Уже завтра евросоюз запретит полеты всех российских самолетов над Европой! А уж исключить Спартак из ЛЕ - это как два пальца об асфальт!

      2
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      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > Старикан 5 часов назад

      УЕФА запретила нашим клубам играть в РФ. Но н@х"й тебе европа? Спокойно можно играть в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане или пусть вообще прут в Китай играть. Им тоже облетать нас придется. Наша сторона сама вправе выбрать место игры. Так что слушать неофициальные вбросы смешно и странно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3273

      AZ 7 часов назад

      Теперь будем смотреть Лигу чемпионов Азии, потому что Лигу Чемпионов УЕФА мы уже не посмотрим...

      1
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      Рейтинг: +3649

      raritet 8 часов назад

      Даже в самый разгар второй мировой войны немцы играли с нашими заключенными. А тут уже пошел такой смрад от всего этого Запада, что просто диву даешься. Что собственно случилось? Россия пришла за своим. Исконно своим. Мой прадед воевал в Севастополе. И почему здесь, на земле политой кровью моих предков должна быть военная база тех, кому за океаном тесно. А уж если твоему брату -украинцу что-то непонятно, нужно донести . Хотя. Все уже так запущено , что , скорее всего этому брату французский круасан слаще родного бублика.

      7
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      Рейтинг: +62

      Elektronua > raritet 7 часов назад

      "братик", оставался бы лучше дома и наводил бы порядок в своей стране.

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