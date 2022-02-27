УЕФА завтра исключит «Спартак» из Лиги Европы и разорвет контракт с «Газпромом» (Meczyki)

Обращение к «Газпрому»:
направьте эти 40 миллионов евро на развитие футбола в регионах РОССИИ - строительство полей, зарплаты детских тренеров, проведение турниров для детей различного возраста.
Нужно думать о РОССИИ! О наших детях!
Польское издание Meczyki сообщило, что завтра УЕФА исключит «Спартак» из Лиги Европы. Он должен сыграть в 1/8 финала против «Лейпцига».
Также будет расторгнут спонсорский контракт с «Газпромом», по которому УЕФА ежегодно получает порядка 40 миллионов евро.
- Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
- Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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