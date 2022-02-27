УЕФА завтра исключит «Спартак» из Лиги Европы и разорвет контракт с «Газпромом» (Meczyki)

Польское издание Meczyki сообщило, что завтра УЕФА исключит «Спартак» из Лиги Европы. Он должен сыграть в 1/8 финала против «Лейпцига».

Также будет расторгнут спонсорский контракт с «Газпромом», по которому УЕФА ежегодно получает порядка 40 миллионов евро.

Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.

Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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