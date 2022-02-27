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  • Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек

Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек

27 февраля 2022, 17:52
20

УЕФА вскоре должен огласить решение об отстранении от участия в турнирах под своей эгидой не только российских клубов, но и сборной России. Официально об этом должны сообщить завтра, 28 февраля.

На введении таких санкций против российского футбола настоял, в частности, вице-президент УЕФА, бывший игрок сборной Польши Збигнев Бонек.

  • Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
  • Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: Meczyki
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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CSKA57
1645973829
Польша всегда любила России гадить!
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Боцман59rus
1645974238
_ глупости не переписывайте, нашли авторитета, шлюшку пшека>))
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Bozigit
1645977162
Эти поляки, как прыщи
Ответить
pele1981
1645978746
Авторы, а как можно понять эту фразу - Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России??? Может в Европе не могут играть?
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sochi-2013
1645979530
Не трогайте Россию, Господа! Ей больно и без вашего укора. ОНА по части самооговора Себе Н Е знала равных НИКОГДА. Не трогайте Россию, господа! Что нужно Вам, и сытым, и одетым, От той страны, что, выручив полсвета, Сегодня и печальна И бедна. Припомните, КАК ВАС ОНА спасла В годину разрушительных набегов. И вот теперь НЕ с вашего Ли брега Несется равнодушная ****? Не трогайте Россию, господа! Теперь Вы славословите правдивость, Но слепо верить в Вашу справедливость — Занятие, достойное шута. Россия Н Е бывает неправа. Уставшая Т О плакать, то молиться, Она простит и вора, и блудницу, Простит и Вас за глупые слова. Она простит, а мне до склона дней — Стыдится ВАС в смятении брезгливом За Т О, ЧТО Русь по выкрикам визгливым Узнает О Болгарии
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andrej-lucevich
1645980467
значит будем играть в Польше !
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111Hunter111
1645980896
Лелик с болеком запомни это слово: Къарлой хьо это по чеченски сдаюсь.
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Кузьмич на трибуне
1645985523
Ой блин .... Велика беда. Россия не только в Гейропе, но и в Азии. В Азиатскую федерацию примут без всякого давления Пиндосов. Вместе со спонсором Газпромом. А Европа ещё и локти кусать будет.
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kif123kif
1645985940
Лёлик - враг или дурак... что одно и тоже... запомним... СПОРТ И ПОЛИТИКА - не должны мешаться , ЗАВЕТЫ КУПЕРТЕНА... Да и в политике нельзя быть ЗОМБИ! РОССИЮ каждые 100 лет напрягают, иногда по два раза... Сейчас час ИКС наступил... Время покажет , кто человек, кто мразь... ХРАНИ НАС БОГ! РОССИЯ! БЫТЬ ДОБРУ!!!
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portero
1645988206
Сраный пшек курва...
Ответить
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