Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек

УЕФА вскоре должен огласить решение об отстранении от участия в турнирах под своей эгидой не только российских клубов, но и сборной России. Официально об этом должны сообщить завтра, 28 февраля.

На введении таких санкций против российского футбола настоял, в частности, вице-президент УЕФА, бывший игрок сборной Польши Збигнев Бонек.

Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.

Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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