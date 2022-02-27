Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек

УЕФА вскоре должен огласить решение об отстранении от участия в турнирах под своей эгидой не только российских клубов, но и сборной России. Официально об этом должны сообщить завтра, 28 февраля.

На введении таких санкций против российского футбола настоял, в частности, вице-президент УЕФА, бывший игрок сборной Польши Збигнев Бонек.