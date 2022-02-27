Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Помимо клубов из турниров под эгидой УЕФА отстранят и сборную России. На этом настоял Бонек

    УЕФА вскоре должен огласить решение об отстранении от участия в турнирах под своей эгидой не только российских клубов, но и сборной России. Официально об этом должны сообщить завтра, 28 февраля.

    На введении таких санкций против российского футбола настоял, в частности, вице-президент УЕФА, бывший игрок сборной Польши Збигнев Бонек.

    • Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
    • Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    ⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Источник: Meczyki

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2022 17:52
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59427

      portero 6 часов назад

      Сраный пшек курва...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      kif123kif 6 часов назад

      Лёлик - враг или дурак... что одно и тоже... запомним... СПОРТ И ПОЛИТИКА - не должны мешаться , ЗАВЕТЫ КУПЕРТЕНА... Да и в политике нельзя быть ЗОМБИ!
      РОССИЮ каждые 100 лет напрягают, иногда по два раза... Сейчас час ИКС наступил... Время покажет , кто человек, кто мразь... ХРАНИ НАС БОГ! РОССИЯ! БЫТЬ ДОБРУ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3556

      Кузьмич на трибуне 7 часов назад

      Ой блин .... Велика беда. Россия не только в Гейропе, но и в Азии. В Азиатскую федерацию примут без всякого давления Пиндосов. Вместе со спонсором Газпромом. А Европа ещё и локти кусать будет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky > Кузьмич на трибуне 5 часов назад

      А почему бы и нет.Хороший вариант.Мы без ЕС проживем,а вот ЕС без России-Нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      111Hunter111 8 часов назад

      Лелик с болеком запомни это слово: Къарлой хьо это по чеченски сдаюсь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      Roma56 > 111Hunter111 7 часов назад

      а ты сам чечен?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +565

      111Hunter111 > Roma56 7 часов назад

      нет я русский просто в командировках там был, а ты?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      Тазит > 111Hunter111 7 часов назад

      Къарлой хьо? - по-чеченски - сдаешься?))))
      Видать, командировки не совсем удачные.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +565

      111Hunter111 > Тазит 7 часов назад

      Нет , просто предупреждаешь, ситуации разные.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      Roma56 > 111Hunter111 5 часов назад

      странно, почему тогда по чеченски должны говорить
      я русский, в командировках там не был
      чеченов в польшу посылают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2224

      andrej-lucevich 8 часов назад

      значит будем играть в Польше !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6252

      sochi-2013 8 часов назад

      Не трогайте Россию, Господа!
      Ей больно и без вашего укора.
      ОНА по части самооговора
      Себе Н Е знала равных НИКОГДА.
      Не трогайте Россию, господа!
      Что нужно Вам, и сытым, и одетым,
      От той страны, что, выручив полсвета,
      Сегодня и печальна И бедна.
      Припомните, КАК ВАС ОНА спасла
      В годину разрушительных набегов.
      И вот теперь НЕ с вашего Ли брега
      Несется равнодушная ****?
      Не трогайте Россию, господа!
      Теперь Вы славословите правдивость,
      Но слепо верить в Вашу справедливость —
      Занятие, достойное шута.
      Россия Н Е бывает неправа.
      Уставшая Т О плакать, то молиться,
      Она простит и вора, и блудницу,
      Простит и Вас за глупые слова.
      Она простит, а мне до склона дней —
      Стыдится ВАС в смятении брезгливом
      За Т О, ЧТО Русь по выкрикам визгливым
      Узнает О Болгарии

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6252

      sochi-2013 > sochi-2013 8 часов назад

      моей.
      Не трогайте Россию, господа!
      Ведь Вы её не знаете, невежды.
      Великая терпеньем и надеждой,
      Она — иному Миру Н Е чета
      НЕ трогайте Россию, И ОНА
      И в ЭТОТ Раз уверенно И гордо
      Без лишних фраз решит Свои кроссворды,
      Пречистою от зла ограждена.
      Да В Ы ЕЕ должны благодарить
      Уже за ТО, что есть она на свете,
      За то, ЧТО ВАМ И Вашим детям
      Одну судьбу с ЕЕ судьбой делить.
      А коль помочь не можете — тогда
      Изыдите, хотя БЫ НЕ мешая
      Иначе — за себя не отвечаю.
      Не трогайте Россию, господа!

      Дончо Дончев - болгарский поэт

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      pele1981 8 часов назад

      Авторы, а как можно понять эту фразу - Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России??? Может в Европе не могут играть?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран > pele1981 8 часов назад

      Я так понял российские клубы не могут играть в России домашние матчи в еврокубках.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      pele1981 > стоп кран 7 часов назад

      Я тоже это так понял. Но согласись, что фраза "Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России" отличается от фразы "Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России домашние матчи в еврокубках")

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран > pele1981 7 часов назад

      Да.Ляп журналистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5055

      rash1959 9 часов назад

      Ку-КУ, вова. довыё-----ся, плешивая крыса.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      За Московский ЦСКА > rash1959 4 часа назад

      rash1959, че пукан разрывает? Судя по нику , ты старая,вонючая обезьяна?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Bozigit 9 часов назад

      Эти поляки, как прыщи

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6252

      sochi-2013 > Bozigit 7 часов назад

      а прыщи давят. или зеленкой прижигают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Elektronua 9 часов назад

      пара-пара-пам... всё!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4432

      neim > Elektronua 9 часов назад

      Всё, это когда российские десантники в районе Львова высадились. Вот это всё, финиш. Тикать скоро не куда будет.
      Читай Тараса Шевченко недоучка и его Тараса Бульбу. Там хорошо было сказано, сильно и на века:
      "Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи ?"

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1328

      Sedoi_Goblin > neim 9 часов назад

      Гоголь,двоечник,Гоголь написал Тараса Бульбу

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4432

      neim > Sedoi_Goblin 9 часов назад

      Извиняюсь, попутал. Да, конечно Гоголь.
      Но это не отменяет актуальности сказанного главным героем произведения, по сей день, особенно для Украины.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      Стаz > neim 7 часов назад

      Это которое? - я тебя породил, я тебя и убью?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4432

      neim > Стаz 7 часов назад

      Чуть выше, в моём посту
      "Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи ?"
      И твоя цитата приведённая, из того же эпизода "Тараса Бульбы", также актуальна сейчас, как никогда для Украины.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Yumаleks > Стаz 2 часа назад

      там дословно, чем я тебя породил тем и убью

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11