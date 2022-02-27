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    ФИФА: Россия будет играть на нейтральной территории, без зрителей, без флага и гимна

    ФИФА приняла решение относительно дальнейшего участия России в соревнованиях под своей эгидой. Сборная страны будет носить нейтральный статус – у нее не будет флага и гимна. Она будет называться «сборная РФС».

    Домашние матчи Россия будет проводить на нейтральной территории и без зрителей.

    • ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
    • Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: ФИФА

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    27.02.2022 22:15
    Комментарии68
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      Рейтинг: +921

      Artemka444 3 часа назад

      Охренели совсем!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4236

      ySS 4 часа назад

      Боюсь, решение не окончательное. Ещё могут отказаться участники ЧМ, и тогда отстранение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > ySS 4 часа назад

      Думаю - это ближайшая перспектива (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Olymp2 4 часа назад

      боятся наших болел! Вдруг кто на танке приедет?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6700

      vladik12 > Olymp2 4 часа назад

      Например, болельщик Вова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      I'll be back 5 часов назад

      C Польшей в Китае сыграем.
      Если пройдём дальше, то второй матч в КНДР.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6700

      vladik12 > I'll be back 4 часа назад

      Вряд ли место будет назначать Россия). Введя такие санкции, ФИФА выставила нас терпилами и вряд ли позволит что-то решать, выбирать. Где скажут, там и будем играть. Главное - играть, оставаться в футбольной семье.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      I'll be back > vladik12 4 часа назад

      Польша уже отказалась. Европа закрыта. Значит второй матч в Венесуэле или в Индии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > I'll be back 4 часа назад

      Лучше в Китай им так лететь дальше чем нам)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8910

      САДЫЧОК > vladik12 4 часа назад

      А , ведь так и есть ! Мы , стали терпилами и для нас весь остальной футбол , стал недосягаем !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      За Московский ЦСКА > vladik12 4 часа назад

      Такую семью, врагу не пожелаешь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > За Московский ЦСКА 4 часа назад

      Иначе - сирота (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt 5 часов назад

      Может еще написать на футболке СССР?! Вообще отказаться от турнира не платить взносов за участие и запретить трансляции на территории РФ. Быстро одумаются.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > Lilipyt 4 часа назад

      Одумаются ? От чего ? Откажемся - да им пох , меньше проблем (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > VVM1964 4 часа назад

      Бабки **** бабки. Продажи трансляции упадет. Но главное интерес к футболу так же будет сильнее падать. А это уже потерянный рынок. Найдутся ушлые люди и создадут другую футбольную организацию. Опрокинут ФИФА с УЕФА. У шейхов денег предостаточно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > Lilipyt 4 часа назад

      Сам то веришь в это ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > VVM1964 4 часа назад

      Рано или поздно произойдет перемена слагаемых величин. Европа как США считает себя королями, а весь мир подданными. Для них Азия это Китай и ОАЭ. Но и они не достойны их величия. В основном все крупные покупки в клубах делают шейхи. Так же все больше захватывают Европейский рынок. Все возможно почему нет. Тем более УЕФА и ФИФА сами не чисты на руку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1119

      fhnv > Lilipyt 4 часа назад

      европа это шакалы сша.Что им скажет сонный джо ,то и делают

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > Lilipyt 4 часа назад

      "Рано или поздно" ? - мир меняется, но на сегодня расклад приблизительно такой, какой есть и он не в нашу пользу (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > fhnv 3 часа назад

      Они без США с завышенной самооценкой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > VVM1964 3 часа назад

      На сегодняшний день это кажется катастрофой. Но государство определяет какой вид спорта поддерживать больше. У нас в хоккее КХЛ сравним с НХЛ. Место где мы не просто участники а призеры. Переделать акцент на хоккей и все. Заинтересованность будет им больше чем футболом. Там все ровно одна грязь не более. Так же есть не малое количество городов где хоккей гораздо популярнее футбола. Я бы не переживал, без спорта не останемся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10529

      alex1951 5 часов назад

      Надо сконцентрироваться....отобрать нужных людей,провести соответствующую агитацию.В сборную назначить политрука. И дело пойдет.
      Где и как играть неважно.России принадлежит весь Мир.
      С Карпиным поосторожней - он из Эстоний Натовской......Надо сообщить Патрушеву.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8910

      САДЫЧОК 5 часов назад

      ...и без футболистов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Красногорск_Фан 5 часов назад

      Как говорил Микки Маус да и писька с ним!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      aubergine 5 часов назад

      Не удивительно и ожидаемо. Двойные стандарты стали привычным явлением для современного мира. Только на моей памяти война в Югославии, вторжение штатов в Ирак, Сирию, Ливию. Нападение Грузии на Южную Осетию и наших миротворцев там. Никаких санкций, улыбаемся и машем. Нас же сразу задолбили и санкциями, и в спорте щемить начали. Ублюдки конченые все эти фифы, байдены с макронами, и прочие властные ушлёпки. Конченые уроды.

      6
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      ...
      Рейтинг: +670

      dragoon000320 > aubergine 5 часов назад

      может хватит оправдывать агрессию России тем что кому то когда то агрессия сошла с рук? Да это не справедливо, но все же говорить о справедливости в то время когда идет война как то глупо...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1266

      aubergine > dragoon000320 5 часов назад

      Правила должны быть равны и одинаковы для всех. А тут игра в одни ворота, это несправедливо. Почему когда штаты бомбили Ирак штатам за это ниче не было? Равно как никаких санкций не было и против тех кто убивал людей в Югославии, причём используя запрещенное оружие? Если есть правила - то они едины для всех должны быть. В ином случае это не правила и законы, а туалетная бумага.

      3
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      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > dragoon000320 4 часа назад

      В чем агрессия РФ? Еще в 20-х числах Украина разбомбила блок пост на территории РФ. До этого так же снаряд прилетал в жилой дом несколько лет назад. Ты слышал извинения? Знаешь что это означает? Военная агрессия против государства! Только за это можно вводить войска. Потому что другая сторона посчитала это приемлемым. Но РФ вошла в Украину после обстрела ДНР и ЛНР. Уже признанных нами республиками и мы выполняли договор по защите союзника. Теперь где тут от нас агрессия? Украина сам начала агрессивные действия и мы пошли защищать союзника. Ни кто их не провоцировал и не заставлял это делать.

      2
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      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > aubergine 4 часа назад

      " Quod licet Jovi, non licet bovi — Что позволено Юпитеру, не позволено быку " - увы, но мы пока "бык" (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1266

      aubergine > VVM1964 4 часа назад

      Что не отменяет того факта, что они просто охренели. Пусть тогда не вякают сами, когда Россия нарушает какие-то правила.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > aubergine 4 часа назад

      Это политика - каждый будет в любой ситуации поступать, как выгодно ему , впрочем наверное это не политика - это проза жизни .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1266

      aubergine > VVM1964 4 часа назад

      Да понятно. Но просто это выглядит глупо, когда страны сами нарушающие все возможные правила и законы начинают истерить, когда это делают другие. Вы уже написали, про быка и Юпитера, можете не повторять) С этим я согласен)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30898

      VVM1964 > aubergine 4 часа назад

      Миром правит ложь и обман, лицемерие и предательство ... и мы ничем не лучше других, но наверное и не хуже ...

      2
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      ...
      Рейтинг: +5117

      Павелий > dragoon000320 4 часа назад

      Ещё в 14.07.2014 году Украина выпустила снаряд, который попал на территорию Ростовской области и убил человека. Это не агрессия? Где ты был?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +670

      dragoon000320 > Lilipyt 4 часа назад

      а чем ты подтвердишь что это так и было? словами скабеевых и соловьева? пфф, тоже мне надежные источники

      2
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      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > dragoon000320 3 часа назад

      Что тебе надо подтвердить? Обстрел нашей территории? Видео полно иди смотри. Я еще не стал напоминать про то что военные Украины пересекали границу на военной техники и были случаи с перестрелкой с нашими пограничниками. На все есть видео. Иди ютуб рассматривай. Обстрел ДНР и ЛНР можешь рассматривать с 2014 года. Устанешь смотреть. Не надо мне приписывать слова Соловьева и других, раз сказать тебе нечего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11471

      DeStar > Lilipyt 2 часа назад

      а коим хреном днр и лнр, как и их обстрелы до рф до недавнего времени? хоть срать могли там как украинцы так и поляки хоть итальянцы. к рф юридически никаким боком не относились. А обсуждать что было 8 лет назад и якобы только через 8 лет какие-то попытки "это исправить" пришли в голову рф - не смеши
      Можно тогда и какой-нибудь выстрел финов в 1850 году вспомнить и пойти воевать

      0
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      ...
      Рейтинг: +937

      Lilipyt > DeStar 2 часа назад

      Читай выше: "В чем агрессия РФ? Еще в 20-х числах Украина разбомбила блок пост на территории РФ. До этого так же снаряд прилетал в жилой дом несколько лет назад. Ты слышал извинения? Знаешь что это означает? Военная агрессия против государства! Только за это можно вводить войска. Потому что другая сторона посчитала это приемлемым. Но РФ вошла в Украину после обстрела ДНР и ЛНР. Уже признанных нами республиками и мы выполняли договор по защите союзника. Теперь где тут от нас агрессия? Украина сам начала агрессивные действия и мы пошли защищать союзника. Ни кто их не провоцировал и не заставлял это делать."
      После признания этих территорий и заключения договоренностей РФ пошла защищать их. Так что воду не мути свим бредом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11471

      DeStar > Lilipyt 1 час назад

      юридически может и складно звучит
      завтра в швеции убьют харька, а рф подпишется на то , что она защитник харьков и нападет на швецию это раз, другими словами всем насрать кого одна россия признала республикой, ибо это не легитимно( возьмет признает завтра что краков это россия и пойдёт защищать?)
      лнр и днр САМОПРОВОЗГЛАШЕННАЯ, т.е республика она только в одной голове у ПУ.
      И в последнем предложили ты допустил грубую ошибку - где защита? не вижу защиты ,по моему там сейчас бомбят днр не меньше? не вижу защиты ,вижу что войска одной страны находятся на чужой территории.
      так что моду мутишь ты выдавая желаемое за действительное
      А по факту - дурачек начал войну, будете жрать ботву, курс по 200( а с днем уже и 300 может, да и какая разницаа ес

      0
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      ...
      Рейтинг: +508

      Riot Zero > DeStar 1 час назад

      Ты тупой, тебе 2 раза написали.
      Еще в 20-х числах Украина разбомбила блок пост на территории РФ.
      Ты слышал извинения? Знаешь что это означает? Военная агрессия против государства!

      0
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      Рейтинг: +508

      Riot Zero > DeStar 1 час назад

      Название государства пишется с большой буквы.

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      Рейтинг: +11471

      DeStar > Riot Zero 1 час назад

      можно, пожалуйста, какой-то пруф хотя бы а то я через гугл ничего не нашел ?или ты из тех кто верит телевизору? там много чего гговорят, что ни одного погибшего за 4 дня тоже говорили.
      Что-то я в речах президента ни слова про этот "повод" не слышал, слышал только защиту лнр, днр, нато, и помощь.
      А тупой видимо ты, я никого не обзывал. Если ты в херню веришь, то кто здесь тупой?

      0
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      Рейтинг: +11471

      DeStar > Riot Zero 1 час назад

      мне плевать как оно пишется. Если ты будешь отвечать херней, раз нечего ответить по факту, то ладно. Не о чем с тобой говорить. Я ж не пишут тебе что "Еще в 20-х" пишется " Еще в 20-ых"

      0
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      Рейтинг: +508

      Riot Zero > DeStar 1 час назад

      Е.б.л.о. баранье аву видишь, там написано Ростов на Дону, я живу в Ростовской области и знаю, чё по чём. А твои слова всем насрать кого одна Россия признала республикой (ты уверен что одна). Насрать тогда и на Косово их же тоже не все приняли, но на международном уровне у них есть сборная по футболу.

      0
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      Рейтинг: +11471

      DeStar > Riot Zero 1 час назад

      а ты умеешь общаться я вижу
      Я тебе по теме и пруфы прошу, а ты мне в ответ уроки русского языка. Какая разница где кто живет, ты не в украине и войны не видишь. или думаешь что у тебя паспорт красненький так ты "шаришь" за свою страну? конечно - логично шо пппц
      на косово не насрать, это другой вопрос, да, схожий, но другой, хотя косово признают под 100 государств а не одно и "пешки" этого одного типа сербии и сирии,еще бы афган признал и сомали. те за лям баксов че хочешь признают.
      И опять я сказал про одну россию, но я имел ввиду, что если кто-то начнет кричать что небо желтое - это скорее диагноз. Да и рф 8 лет не признавала, а как только захотела повод для войны так сразу признала( еще явно до того как план на войну построили)

      0
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      ...
      Рейтинг: +11471

      DeStar > Riot Zero 1 час назад

      да и закрыли тему,у тебя свое мнение. у меня свое. жаль что "хавать" отдачу от мира придется и тебе и мне, и люди гибнут

      0
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      ...
      Рейтинг: +508

      Riot Zero > DeStar 55 минут назад

      Россия выступила против признания независимости Косова. Российские официальные лица в 2008 году высказывались в поддержку территориальной целостности Сербии, утверждая, что рассматривают независимость Косова как нарушение норм международного права и принципов ООН[191][213]. В дальнейшем представители Российской Федерации неоднократно использовали косовский прецедент в качестве контраргумента при признании в том же 2008 году независимости Абхазии и Южной Осетии, отделившихся от Грузии в 1994 и 1991 годах соответственно, и в обоснование правомерности присоединения Крыма в 2014 году[214], указав, что «в отличие от насильственного отделения Косова, в Крыму был проведён всенародный референдум жителей республики о независимости».

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      Рейтинг: +508

      Riot Zero > DeStar 54 минуты назад

      Это ли не двойные стандарты?

      0
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      Рейтинг: +11471

      DeStar > Riot Zero 41 минуту назад

      возможно, не могу поспорить с этим
      но все-равно Riot, идет война в другой стране. И это уже вопрос не о признании. А в том, что стоит ли она того? чем закончится? ядерным может? бедностью РФ ? Победой? да я даже не могу победу рф тут никак представить, она невозможна уже с точки зрения "какой-то прибыли". А ведь кое кто может и "кнопку" нажать, когда совсем крыша поедет.
      И пофигу тогда на косово, абхазии, футбол и прочее будет. А тут все только и могу что думать ой блин исключили , ой блин наказали., как будто никто головой не думает до конца чем реально это все закончится может
      А делают правильно фифа или нет, хз, не мне решать, не тебе, и даже не федерации футбола рф, "чей турнир тот и танцует" и правила рисуют сами как хотят.

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      Рейтинг: +1447

      Bozigit 5 часов назад

      Надеюсь это только подстегнёт команду

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