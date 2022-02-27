ФИФА: Россия будет играть на нейтральной территории, без зрителей, без флага и гимна

ФИФА приняла решение относительно дальнейшего участия России в соревнованиях под своей эгидой. Сборная страны будет носить нейтральный статус – у нее не будет флага и гимна. Она будет называться «сборная РФС».

Домашние матчи Россия будет проводить на нейтральной территории и без зрителей.

ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.

Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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