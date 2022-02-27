ФИФА: Россия будет играть на нейтральной территории, без зрителей, без флага и гимна

Охренели совсем!!!!!
ФИФА приняла решение относительно дальнейшего участия России в соревнованиях под своей эгидой. Сборная страны будет носить нейтральный статус – у нее не будет флага и гимна. Она будет называться «сборная РФС».
Домашние матчи Россия будет проводить на нейтральной территории и без зрителей.
- ФИФА оставляет за собой право отстранить Россию от турниров.
- Организация ведет диалог с Польшей, Чехией, Швецией, которые отказались играть с Россией в стыках за путевку на ЧМ-2018.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»
Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»