ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув»

Слабый форвард
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в польском «Ракуве». Аренда рассчитана до конца сезона, у поляков будет право выкупа игрока.
В первой половине сезона Шкурин был в аренде в киевском «Динамо», но сейчас УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
- «Ракув» идет в чемпионате Польши 3-м.
- В 8 матчах сезона УПЛ Шкурин сделал 5 ассистов.
- Шкурин в ЦСКА с 2020 года.
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