ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув»

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в польском «Ракуве». Аренда рассчитана до конца сезона, у поляков будет право выкупа игрока.

В первой половине сезона Шкурин был в аренде в киевском «Динамо», но сейчас УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

«Ракув» идет в чемпионате Польши 3-м.

В 8 матчах сезона УПЛ Шкурин сделал 5 ассистов.

Шкурин в ЦСКА с 2020 года.

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