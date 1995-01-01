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    ЦСКА отдал Шкурина в аренду в «Ракув»

    Нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру в польском «Ракуве». Аренда рассчитана до конца сезона, у поляков будет право выкупа игрока.

    В первой половине сезона Шкурин был в аренде в киевском «Динамо», но сейчас УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

    • «Ракув» идет в чемпионате Польши 3-м.
    • В 8 матчах сезона УПЛ Шкурин сделал 5 ассистов.
    • Шкурин в ЦСКА с 2020 года.

    ЦСКА может вернуть Шкурина из «Динамо» К и отдать «Ракуву»

    Гончаренко: «В ЦСКА самый тяжелый характер был у Игнашевича и Шкурина»

    Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»

    Источник: официальный сайт «Ракува»

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