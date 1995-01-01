Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов оценил отказ Чехии, Польши, Швеции играть с Россией в стыках за путевку на чемпионат мира-2022. Он считает, что России на турнире не будет.

«Думаю, что и чемпионат мира по футболу для нас будет закрыт», – написал Венедиктов.

Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Российским клубам запрещено играть на родине.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

FACR: «Сборная Чехии, очень вероятно, вслед за Польшей и Швецией откажется играть с Россией в стыках»