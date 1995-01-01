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    Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт»

    Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов оценил отказ Чехии, Польши, Швеции играть с Россией в стыках за путевку на чемпионат мира-2022. Он считает, что России на турнире не будет.

    «Думаю, что и чемпионат мира по футболу для нас будет закрыт», – написал Венедиктов.

    • Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Российским клубам запрещено играть на родине.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

    Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

    FACR: «Сборная Чехии, очень вероятно, вслед за Польшей и Швецией откажется играть с Россией в стыках»

    Источник: телеграм-канал Алексея Венедиктова

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии17
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      Рейтинг: +21304

      JTherry 26 минут назад

      иноагент Венедиктов свои 5 копеек вставил в спортивные "новости"...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      ВасяК 30 минут назад

      А как же, спорт вне политики???Сколько пендосы чудили,и никаких претензий???

      0
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      ...
      Рейтинг: +49160

      MaxRnD > ВасяК 24 минуты назад

      Ты просто не понимаешь, это совсем другое. Светлым князьям всё можно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59403

      portero 36 минут назад

      Да и хер с ним, всё равно нашим игрочишкам, там ловить нечего...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Vitaga 37 минут назад

      чем дальше тем больше... в мире я один Дартаньян.. все остальные.....п....сы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49160

      MaxRnD 44 минуты назад

      Какая же у нашей великой многострадальной страны железная выдержка, чтобы уже более 30 лет терпеть на своём теле эту оголтелую стаю русофобствующих кровососущих гнид в лице Гозманов, Венедиктовых, Млечиных, Пивоваровых и пр.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 44 минуты назад

      Спорт вне политики. Подсталом от этих толерастных дерьмократов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7191

      Старикан 1 час назад

      А что, кто-то ожидал другого?

      3
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      Рейтинг: +3277

      ААМ 1 час назад

      Двойные и тройные стандарты на марше. Но всё равно противно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1352

      Форвард 79 1 час назад

      К сожалению в мире правят двойные стандарты.
      Ну ни чего страшного, ЧМ это не самое главное в жизни! Переживем!

      6
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      Рейтинг: +42

      Elektronua 1 час назад

      только?
      весь международный спорт будет закрыт.
      Рпл, Кубок - наслаждайтесь

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      бочаров > Elektronua 1 час назад

      Пугало Зелёное прикрыл бы роток. А то туда торток(калибр) залетит.

      7
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      Рейтинг: +3682

      Черкизовский Кот > Elektronua 1 час назад

      Будет своя лига с блэкджеком и Дзюбами (грустная шутка).

      2
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      Рейтинг: +5048

      AtticusFinch > Elektronua 53 минуты назад

      Самое смешное - что такие дурачки , как ты - лишь разжигают ненависть простых русских людей, от мнения которых Вы сейчас зависите , как впрочем и всегда!Ну написал ты какашку , что спорт закрыт, и что дальше? все русские такие ооо))как нам дальше жить!?)))) дебил ты ... давай подливай говна в инете...какой же ты даун)))и сколько вас ещё здесь сидит))что изменит ваша чушь?)))только хуже делаете уроды сами себе тупые))

      5
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      ...
      Рейтинг: +5048

      AtticusFinch > Elektronua 50 минут назад

      У тебя дурака страна разваливается на части , а ты сидишь в русском чате херню какую-то пишешь про спорт, к тому же неподтверждённую))Ну не идиоты?))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +42

      Elektronua > AtticusFinch 8 минут назад

      Относительно - ненависти,
      это не взаимно.Такие русские ,как ты вызывают лишь брезгливость.
      От тебя в твоей стране ничего не зависит ,а уж тем более в Украине

      1
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      Рейтинг: +42

      Elektronua > AtticusFinch 5 минут назад

      для тебя - не подтвержденная , для всего цивилизованного мира - очевидная

      0
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