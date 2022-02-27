РФС: «Сборная России продолжает готовиться к стыковым матчам, несмотря на отказы соперников играть»

Служба коммуникаций РФС отреагировала на отказы возможных соперников по стыковым матчам за путевку на ЧМ-2022 играть против сборной России. Команда не останавливает подготовку к встречам.

«На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда ЧМ-2022, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве.

Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция – Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм.

РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории РФ с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», – сообщила организация.