Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    РФС: «Сборная России продолжает готовиться к стыковым матчам, несмотря на отказы соперников играть»

    Служба коммуникаций РФС отреагировала на отказы возможных соперников по стыковым матчам за путевку на ЧМ-2022 играть против сборной России. Команда не останавливает подготовку к встречам.

    «На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда ЧМ-2022, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве.

    Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция – Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм.

    РФС готов предоставить все необходимые гарантии для проведения этих и других футбольных матчей на территории РФ с высоким уровнем организации и соблюдением всех необходимых мер безопасности», – сообщила организация.

    • УЕФА планирует отстранить сборную России от своих турниров.
    • Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
    • Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2022 20:47
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky 6 часов назад

      Предлагаю ФИФА провести два стыковых матча Россия-Украина на нейтральных полях.А Польша,Швеция,Чехия-пусть идут лесом!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4236

      ySS 6 часов назад

      Возвращайся в Ростов, Валера.
      Похоже, делов не будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Bozigit 7 часов назад

      Все верно. Надежда умирает последней

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран 7 часов назад

      Продолжайте готовиться.Междусобойчик сыграете --всего то делов.
      Факты бана для путинской России --Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Теперь россияне не смогут летать в Европу. Это ответ на военную операцию, которую Россия ведет на Украине

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13828

      ilichkadr > стоп кран 7 часов назад

      Не волнуйся, будут летать через третьи страны.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран > ilichkadr 6 часов назад

      Куда летать то, если матчей не будет ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13828

      ilichkadr > стоп кран 6 часов назад

      А что летают только исключительно из-за матчей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1312

      стоп кран > ilichkadr 6 часов назад

      Я про сборную писал, а ты значит про российских миллиардерах..Ну ну.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      Рыло свина > стоп кран 6 часов назад

      убейся ап стену повiя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13828

      ilichkadr > стоп кран 5 часов назад

      Не, я тебе ответил на твоё "Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией."
      P.S. Мне как-то по х.. что там ввёл Евросоюз.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      borusse > ilichkadr 4 часа назад

      в третьи страны)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11