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    Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

    Как и ожидалось, Чехия вслед за Польшей и Швецией отказалась играть в Россией в стыковых матчах за место на чемпионате мира-2022. Соответствующее заявление размещено на сайте Футбольной ассоциации Чехии.

    Решение принято чрезвычайным исполкомом Футбольной ассоциации Чехии. Вскоре чехи уведомят об отказе ФИФА и УЕФА.

    • Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Российским клубам запрещено играть на родине.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

    Журналист Венедиктов: «ЧМ-2022 для России будет закрыт»

    FACR: «Сборная Чехии, очень вероятно, вслед за Польшей и Швецией откажется играть с Россией в стыках»

    Источник: FACR

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1401

      Atom2020 21 минуту назад

      Это явно протест, потому что в сборной нет самого мастеровитого рукоблуда Дзюбы ... Развели политоту в спорте. Насрать-то больно на их лузерские сборные. Будем с Батькой по полю картошку катать ...

      0
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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 46 минут назад

      ВША сильно им мозги промыл. Все сразу свои булки развернули в сторону Вашингтона. Им нравится как их ябут. Активными не хотят быть, им по душе пассивными быть. Тьфу толерасня.

      1
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      Рейтинг: +343

      orlovcar 1 час назад

      это так мы и чемпионами мира станем))

      2
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      Рейтинг: +9473

      "supermax" 1 час назад

      Мерзота европейская кирпичей наложила.. Правильно... Вдруг Валера с калашом приедет

      3
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      Рейтинг: +24

      Ru677 1 час назад

      Так и чемпионами мира станем наконец то

      3
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      Рейтинг: +42

      Elektronua > Ru677 1 час назад

      ага,как северная Корея!

      1
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      Рейтинг: +1796

      Олег1204 > Elektronua 1 час назад

      Похрен на ЧМ , желаю попеду армии РФ и как можно меньше потерь с двух сторон.

      4
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      Рейтинг: +1293

      стоп кран > Олег1204 39 минут назад

      как можно меньше потерь с двух сторон.======Ты идиот.Россия напала на Украину.А ты тут миротворцем притворяешься.Настоящие ЛЮДИ выходят на митинги протеста против войны во многих городах России.
      "Нападение на Украину уже обошлось России как минимум в 3500 убитых и сотни пленных. Страны Запада в раках нового масштабного пакета санкций объявили о финансовой «охоте» на российских олигархов и решении отключить ряд банков РФ от доступа к международной платежной системе SWIFT. Вопиющий размах агрессии Кремля изолировал страну от всего мира."

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      Рейтинг: +400

      Спартач80 > стоп кран 23 минуты назад

      Заткни своё тупое ипало,х.о.х.л.о.ды.р.а.

      0
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      Рейтинг: +6683

      vladik12 1 час назад

      Мы на ЧМ-2022, ребята!
      Не зря Валерили. Лучший тренер! Карпин - наш тренер!
      Катар-2022, держись!

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