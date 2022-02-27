Все возможные соперники России по стыкам за путевку на ЧМ-2022 отказались с ней играть

Это явно протест, потому что в сборной нет самого мастеровитого рукоблуда Дзюбы ... Развели политоту в спорте. Насрать-то больно на их лузерские сборные. Будем с Батькой по полю картошку катать ...
Как и ожидалось, Чехия вслед за Польшей и Швецией отказалась играть в Россией в стыковых матчах за место на чемпионате мира-2022. Соответствующее заявление размещено на сайте Футбольной ассоциации Чехии.
Решение принято чрезвычайным исполкомом Футбольной ассоциации Чехии. Вскоре чехи уведомят об отказе ФИФА и УЕФА.
- Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Российским клубам запрещено играть на родине.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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