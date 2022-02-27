Бабаев: «У ЦСКА давно такого не было, чтобы забивал новичок. Как в старые добрые времена»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выступил после матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Победный гол забил зимний новичок Юсуф Язиджи.

«Позитивные эмоции после дерби. Новички оставили приятное впечатление. Давно у ЦСКА такого не было, чтобы новичок забивал гол. Как в старые добрые времена. Хочется верить, этот настрой сохранится до конца сезона», – сказал Бабаев.