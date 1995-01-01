Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Бабаев: «У ЦСКА давно такого не было, чтобы забивал новичок. Как в старые добрые времена»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выступил после матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Победный гол забил зимний новичок Юсуф Язиджи.

    «Позитивные эмоции после дерби. Новички оставили приятное впечатление. Давно у ЦСКА такого не было, чтобы новичок забивал гол. Как в старые добрые времена. Хочется верить, этот настрой сохранится до конца сезона», – сказал Бабаев.

    • Язиджи перешел в ЦСКА зимой из «Лилля».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • ЦСКА занимает 4-ю строчку.

    Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного

    Генич: «Исполнители «Спартака» слабее, чем у ЦСКА. Спартаковцы не будут претендовать на тройку»

    Генич: «Селихов при голе Язиджи неправильно поставил стенку»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru