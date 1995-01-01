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    Язиджи – о ролике про Наташ: «Я отношусь с уважением и достоинством к русским женщинам»

    Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о своем отношении к ролику про «Наташ», которым его презентовала клубная пресс-служба.

    – Еще нельзя не затронуть тему ролика с твоей презентацией. В России было много разного шума. Как ты сам к нему отнесся?

    – Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны.

    Быть быстрым – это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки.

    Я действительно ценю подход клуба. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно.

    Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу.

    • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
    • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

    Зайнутдинов увеличил преимущество ЦСКА в матче со «Спартаком»

    Язиджи: «Знал, что крупные европейские клубы хотели заполучить Акинфеева и Дзагоева»

    Язиджи: «У меня есть тренеры по сну и личностному развитию, психолог и консультант»

    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6529

      BarStep 12 часов назад

      Достойный ответ на явно провокационный вопрос..

      "Наташа" видимо задавал вопрос...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Спартач80 13 часов назад

      Коняшки,вам теперь никогда не отмыться,от "Наташ"...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +405

      3meeeD > Спартач80 11 часов назад

      У каждого клуба есть свой ляп.
      Что ж поделать

      0
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