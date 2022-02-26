Язиджи – о ролике про Наташ: «Я отношусь с уважением и достоинством к русским женщинам»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о своем отношении к ролику про «Наташ», которым его презентовала клубная пресс-служба.

– Еще нельзя не затронуть тему ролика с твоей презентацией. В России было много разного шума. Как ты сам к нему отнесся?

– Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны.

Быть быстрым – это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки.

Я действительно ценю подход клуба. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно.

Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу.