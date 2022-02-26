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  • Язиджи – о ролике про Наташ: «Я отношусь с уважением и достоинством к русским женщинам»

Язиджи – о ролике про Наташ: «Я отношусь с уважением и достоинством к русским женщинам»

26 февраля 2022, 09:20
2

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о своем отношении к ролику про «Наташ», которым его презентовала клубная пресс-служба.

– Еще нельзя не затронуть тему ролика с твоей презентацией. В России было много разного шума. Как ты сам к нему отнесся?

– Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны.

Быть быстрым – это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки.

Я действительно ценю подход клуба. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно.

Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу.

  • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
  • У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
  • Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Языджи Юсуф
Комментарии (2)
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BarStep
1645860394
Достойный ответ на явно провокационный вопрос.. "Наташа" видимо задавал вопрос...
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