Язиджи – о ролике про Наташ: «Я отношусь с уважением и достоинством к русским женщинам»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о своем отношении к ролику про «Наташ», которым его презентовала клубная пресс-служба.
– Еще нельзя не затронуть тему ролика с твоей презентацией. В России было много разного шума. Как ты сам к нему отнесся?
– Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны.
Быть быстрым – это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки.
Я действительно ценю подход клуба. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно.
Я посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу.
- ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба РПЛ есть право выкупа за 12 миллионов.
- Язиджи выбрал себе 97-й игровой номер.