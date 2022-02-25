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    Чистяков: «Зенит» достойно сыграл с «Бетисом». Мы смотрелись очень прилично»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о ничье с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    — Было ли для вас неожиданностью, что ваш гол на 90-й минуте отменяют?

    — Сам момент не видел и повтор еще не смотрел. В самой игре было не понятно, почему смотрят VAR. Забил гол, бежал, радовался.

    Потом сказали, что вроде бы Саня Ерохин наступил на ногу защитнику и тот упал. Из-за этого мяч и отменили. Хочу еще раз сам потом посмотреть. Но раз обратились к VAR, значит, нарушение было.

    — В первый момент после отмены вашего гола был шок?

    — Неприятно, конечно. Хотя играть на таком стадионе против такого соперника было очень приятно. Ноги сами бегут! Что ж, такое, как отмены мячей, в футболе случается, но свой я еще забью.

    — Что скажете в целом по ответной игре?

    — Мне кажется, мы очень прилично смотрелись. Выполняя тренерскую установку, играли не в оборонительный футбол. Играли только на победу. Понимали, что нужно забивать и выигрывать. Считаю, сыграли достойно. Играли командой. Отдали все силы.

    К сожалению, с точки зрения противостояния, первый матч нас немного подкосил. Нос выше, будем лучше играть в следующих матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.02.2022 10:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +687

      хряк СМ 2 часа назад

      Вылетели и что тут достойного?

      1
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      Рейтинг: +1178

      Сергей Каспийский > хряк СМ 2 часа назад

      Реально, первая его игра, в которой он показал очень надежную игру

      0
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      Рейтинг: +3249

      ААМ 16 часов назад

      Важнее не как смотрелись.а результат!

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