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  • Чистяков: «Зенит» достойно сыграл с «Бетисом». Мы смотрелись очень прилично»

Чистяков: «Зенит» достойно сыграл с «Бетисом». Мы смотрелись очень прилично»

25 февраля 2022, 10:09
2

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о ничье с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Было ли для вас неожиданностью, что ваш гол на 90-й минуте отменяют?

— Сам момент не видел и повтор еще не смотрел. В самой игре было не понятно, почему смотрят VAR. Забил гол, бежал, радовался.

Потом сказали, что вроде бы Саня Ерохин наступил на ногу защитнику и тот упал. Из-за этого мяч и отменили. Хочу еще раз сам потом посмотреть. Но раз обратились к VAR, значит, нарушение было.

— В первый момент после отмены вашего гола был шок?

— Неприятно, конечно. Хотя играть на таком стадионе против такого соперника было очень приятно. Ноги сами бегут! Что ж, такое, как отмены мячей, в футболе случается, но свой я еще забью.

— Что скажете в целом по ответной игре?

— Мне кажется, мы очень прилично смотрелись. Выполняя тренерскую установку, играли не в оборонительный футбол. Играли только на победу. Понимали, что нужно забивать и выигрывать. Считаю, сыграли достойно. Играли командой. Отдали все силы.

К сожалению, с точки зрения противостояния, первый матч нас немного подкосил. Нос выше, будем лучше играть в следующих матчах.

  • «Зенит» завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Бетису» по сумме 2-х матчей.
  • Команда лидирует в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (2)
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ААМ
1645775623
Важнее не как смотрелись.а результат!
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хряк СМ
1645825711
Вылетели и что тут достойного?
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