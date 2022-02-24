У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году в Казани находится под вопросом.

Игру могут перенести в другой город из-за российской спецоперации в Донбассе.

Встречу должна принять «Ак Барс Арена» в августе следующего года.

Сообщалось, что УЕФА отберет у Санкт-Петербурга право провести финал Лиги чемпионов в мае.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА

РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

Банк ВТБ после введения санкций отдал пакет акций «Динамо»