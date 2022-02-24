У Казани могут отобрать матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году

Проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году в Казани находится под вопросом.
Игру могут перенести в другой город из-за российской спецоперации в Донбассе.
Встречу должна принять «Ак Барс Арена» в августе следующего года.
Сообщалось, что УЕФА отберет у Санкт-Петербурга право провести финал Лиги чемпионов в мае.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ
На Украине потребовали исключить сборную России и клубы РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА
РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»