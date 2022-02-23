Караваев может не сыграть с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о готовности игроков к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Встречу может пропустить защитник Вячеслав Караваев.

«Ярослав Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещe день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.

Юри Алберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Даниила Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Михаила Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра», – сказал Семак.

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Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.

Начало – в 23:00 по Москве.

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