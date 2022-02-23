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Караваев может не сыграть с «Бетисом»

23 февраля 2022, 22:14
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о готовности игроков к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Встречу может пропустить защитник Вячеслав Караваев.

«Ярослав Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещe день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.

Юри Алберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Даниила Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Михаила Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра», – сказал Семак.

  • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
  • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
  • Начало – в 23:00 по Москве.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (2)
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Форвард 79
1645672030
Зенит, только победа, минимум в 2 мяча Успеха Зениту с Бетисом!!!
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paracetamol
1645682501
Лучшеб Ракиту на лавку посадил. Каравай хоть голевую на Дзюбу отдал, а тот минимум 2 привез!
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