Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Караваев может не сыграть с «Бетисом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о готовности игроков к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Встречу может пропустить защитник Вячеслав Караваев.

    «Ярослав Ракицкий готов к игре. Участие Караваева под вопросом. У нас есть ещe день, чтобы принять решение. Но думаю, что оба будут готовы. Конечно, мы допускали много ошибок в обороне в первом тайме первой игры. В перерыве перестроили.

    Юри Алберто адаптируется. У него есть шанс сыграть в старте. У Даниила Одоевского тоже есть шанс выйти завтра с первых минут. И у него, и у Михаила Кержакова есть свои плюсы. Примем решение по вратарю завтра с утра», – сказал Семак.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 по Москве.

    Семак – о ничьей с «Бетисом»: «Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может»

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из турнира, VAR отменил гол Чистякова на 90-й минуте

    Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 22:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15628

      paracetamol 19 часов назад

      Лучшеб Ракиту на лавку посадил. Каравай хоть голевую на Дзюбу отдал, а тот минимум 2 привез!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1337

      Форвард 79 21 час назад

      Зенит, только победа, минимум в 2 мяча
      Успеха Зениту с Бетисом!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru