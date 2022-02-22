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    Роналду не оправдал ожиданий некоторых боссов «МЮ». У него напряженные отношения с Магуайром (The Independent)

    У нападающего Криштиану Роналду нет полного доверия в «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Independent, в руководстве клуба есть лояльные к португальцу люди, но их немного. Некоторые боссы «МЮ» признаются, что Роналду не соответствует их ожиданиям. «Уже не 2009 год», – заявил один из источников.

    В «МЮ» считают, что Роналду не удалось адаптироваться в команде. Многие источники утверждают, что у португальца и капитана клуба Харри Магуайра действительно напряженные отношения.

    • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.

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    Источник: The Independent

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    22.02.2022 23:50
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2022, 15:47

      Такое может произойти в любой команде когда не будет стабильных результатов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 23 февраля 2022, 00:31

      "холодильник" один из самых слабых в мю сейчас, правда и роналду не топ)

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