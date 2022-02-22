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  • Роналду не оправдал ожиданий некоторых боссов «МЮ». У него напряженные отношения с Магуайром (The Independent)

Роналду не оправдал ожиданий некоторых боссов «МЮ». У него напряженные отношения с Магуайром (The Independent)

22 февраля 2022, 23:50
3

У нападающего Криштиану Роналду нет полного доверия в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Independent, в руководстве клуба есть лояльные к португальцу люди, но их немного. Некоторые боссы «МЮ» признаются, что Роналду не соответствует их ожиданиям. «Уже не 2009 год», – заявил один из источников.

В «МЮ» считают, что Роналду не удалось адаптироваться в команде. Многие источники утверждают, что у португальца и капитана клуба Харри Магуайра действительно напряженные отношения.

  • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.

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Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Магуайр Гарри
Комментарии (3)
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DeStar
1645565469
"холодильник" один из самых слабых в мю сейчас, правда и роналду не топ)
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zigbert
1645620448
Такое может произойти в любой команде когда не будет стабильных результатов.
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