Роналду не оправдал ожиданий некоторых боссов «МЮ». У него напряженные отношения с Магуайром (The Independent)

У нападающего Криштиану Роналду нет полного доверия в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Independent, в руководстве клуба есть лояльные к португальцу люди, но их немного. Некоторые боссы «МЮ» признаются, что Роналду не соответствует их ожиданиям. «Уже не 2009 год», – заявил один из источников.

В «МЮ» считают, что Роналду не удалось адаптироваться в команде. Многие источники утверждают, что у португальца и капитана клуба Харри Магуайра действительно напряженные отношения.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.

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