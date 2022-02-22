Роналду не оправдал ожиданий некоторых боссов «МЮ». У него напряженные отношения с Магуайром (The Independent)

Такое может произойти в любой команде когда не будет стабильных результатов.
У нападающего Криштиану Роналду нет полного доверия в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Independent, в руководстве клуба есть лояльные к португальцу люди, но их немного. Некоторые боссы «МЮ» признаются, что Роналду не соответствует их ожиданиям. «Уже не 2009 год», – заявил один из источников.
В «МЮ» считают, что Роналду не удалось адаптироваться в команде. Многие источники утверждают, что у португальца и капитана клуба Харри Магуайра действительно напряженные отношения.
- Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.
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