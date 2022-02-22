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    Оздоев мог перейти в «Гранаду» зимой. Стороны не договорились об условиях контракта

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в «Гранаду» в зимнее трансферное окно.

    Летом у 29-летнего игрока заканчивается контракт с «Зенитом», поэтому зимой у него появилась возможность вести переговоры с другими командами.

    По информации Metaratings, Оздоев вел переговоры с «Гранадой». Стороны не смогли достичь договорeнности по условиям личного контракта.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» продлит контракт с Оздоевым до 2024 года.
    • В этом сезоне Оздоев забил 1 гол в 6 матчах, пропустив большую часть игр из-за травмы.
    • Он играет за «Зенит» с января 2018 года.

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    Источник: Metaratings

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    22.02.2022 22:44
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 23 февраля 2022, 11:09

      Конечно, платят гораздо меньше, а играть надо лучше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 23:47

      Там столько не платят, за паспорт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5776

      ySS 22 февраля 2022, 22:51

      Оздоев... Гранада... да ладно)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2022, 22:50

      Куда уж там! Где Газпром - а где какая-то Гранада.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 22 февраля 2022, 22:49

      Опять свинская ложь!

      0
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