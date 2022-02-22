Оздоев мог перейти в «Гранаду» зимой. Стороны не договорились об условиях контракта

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в «Гранаду» в зимнее трансферное окно.

Летом у 29-летнего игрока заканчивается контракт с «Зенитом», поэтому зимой у него появилась возможность вести переговоры с другими командами.

По информации Metaratings, Оздоев вел переговоры с «Гранадой». Стороны не смогли достичь договорeнности по условиям личного контракта.