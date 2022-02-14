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    «Зенит» продлит контракт с Оздоевым до 2024 года («РБ Спорт»)

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев продлит контракт с клубом до 2024 года.

    По информации «Р-Спорт», новое соглашение будет подписано в ближайшее время.

    • Действующий контракт Оздоева истекает 30 июня.
    • В этом сезоне Оздоев забил 1 гол в 6 матчах, пропустив большую часть игр из-за травмы.
    • Он играет за «Зенит» с января 2018 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23314

      bset 1 час назад

      Испугались, что какой-нибудь ларек уведет его свободным агентом. С таким опытом крутить шашлыки долго без работы не сидят.

      0
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      Рейтинг: +9947

      alp 1 час назад

      все настроение испортили блин...ну накой нам этот четкий распасовщик назад??

      1
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      Рейтинг: +1388

      ab15488 > alp 31 минуту назад

      основная причина - наличие красной книжки с двуглавым орлом, привет лимиту. Побочные причины - временами неплохая игра на уровне рпл, сыгранность с Барриосом и какой-никакой опыт игры в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +5977

      Semenycch 2 часа назад

      Оздоев, вне сомнений, нужен Зениту.

      2
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      Рейтинг: +405

      Demgel 2 часа назад

      За гол в рамку "Челси" Магомеду респект,это было круто.Но в этом сезоне травма все испортила.

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