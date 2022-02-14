«Зенит» продлит контракт с Оздоевым до 2024 года («РБ Спорт»)

Испугались, что какой-нибудь ларек уведет его свободным агентом. С таким опытом крутить шашлыки долго без работы не сидят.
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев продлит контракт с клубом до 2024 года.
По информации «Р-Спорт», новое соглашение будет подписано в ближайшее время.
- Действующий контракт Оздоева истекает 30 июня.
- В этом сезоне Оздоев забил 1 гол в 6 матчах, пропустив большую часть игр из-за травмы.
- Он играет за «Зенит» с января 2018 года.
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