Вратарь «Специи» Проведель: «Акинфеев был моим кумиром. Он для сборной России – как Буффон для Италии»

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Кого бы выделил из российских игроков?

— Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принeс очень много пользы, играя за сборную России.

Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев.