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    Вратарь «Специи» Проведель: «Акинфеев был моим кумиром. Он для сборной России – как Буффон для Италии»

    Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

    — Кого бы выделил из российских игроков?

    — Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принeс очень много пользы, играя за сборную России.

    Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев.

    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2022 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 22 февраля 2022, 13:08

      И близко нет)))

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