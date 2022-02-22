Вратарь «Специи» Проведель: «Акинфеев был моим кумиром. Он для сборной России – как Буффон для Италии»

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.
— Кого бы выделил из российских игроков?
— Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принeс очень много пользы, играя за сборную России.
Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев.
- 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.
- В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.
Источник: «Чемпионат»