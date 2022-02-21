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  • «Рубин» заплатил за Кузнецова 400 тысяч. «Зенит» сможет выкупить его обратно за сумму от 0,8 до 4,5 миллиона (Иван Карпов)

«Рубин» заплатил за Кузнецова 400 тысяч. «Зенит» сможет выкупить его обратно за сумму от 0,8 до 4,5 миллиона (Иван Карпов)

21 февраля 2022, 15:52
5

Стало известно, какую сумму заплатил «Рубин» за трансфер нападающего «Зенита» Даниила Кузнецова.

  • Кузнецов провел 4 матча в РПЛ за «Зенит»
  • Он сыграл в Лиге чемпионов против «Ювентуса».
  • Его рыночная цена – 250 тысяч евро.

По информации журналиста Ивана Карпова, переход 18-летнего форварда обошелся казанцам в 400 тысяч евро.

«Рубин» заплатил за Кузнецова 150 тысяч евро. Еще 150 тысяч «Зенит» получит летом 2022 года. Последний транш в размере 100 тысяч евро петербургский клуб получит зимой 2023 года.

Если «Зенит» захочет вернуть игрока, ему придется заплатить от 800 тысяч до 4,5 миллиона евро:

  • Летом-2022 – 800 тысяч;
  • Зимой-2023 – 2,5 миллиона;
  • Летом-2023 – 3,5 миллиона;
  • Зимой-2024 – 4,5 миллиона.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Кузнецов Даниил
Комментарии (5)
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Spirit_78
1645449632
А разве есть какие-то другие варианты? Давать игровое время только за то, что это молодые воспитанники и бороться за 5 место в РПЛ? Каждый раз, когда выпускают в составе условного Кругового - с ужасом следишь, провалится ли он в очередной раз в обороне.
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житель СПб
1645468687
Классная бизнес идея!! С несчитанными деньгами можно творить все что угодно...
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paracetamol
1645512434
Кузнецов очень перспективный молодой нап, быстрый, с хорошим пасом и ударом. Видел его за юношей в ЛЧ. Понравился. Но нужна практика.
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paracetamol
1645512606
Зимой-2024 – 4,5 миллиона. Летом-2024 возьмет бесплатно.
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Hektor 84
1645655152
Отмыв бабла
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