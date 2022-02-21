«Рубин» заплатил за Кузнецова 400 тысяч. «Зенит» сможет выкупить его обратно за сумму от 0,8 до 4,5 миллиона (Иван Карпов)

Стало известно, какую сумму заплатил «Рубин» за трансфер нападающего «Зенита» Даниила Кузнецова.

Кузнецов провел 4 матча в РПЛ за «Зенит»

Он сыграл в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

Его рыночная цена – 250 тысяч евро.

По информации журналиста Ивана Карпова, переход 18-летнего форварда обошелся казанцам в 400 тысяч евро.

«Рубин» заплатил за Кузнецова 150 тысяч евро. Еще 150 тысяч «Зенит» получит летом 2022 года. Последний транш в размере 100 тысяч евро петербургский клуб получит зимой 2023 года.

Если «Зенит» захочет вернуть игрока, ему придется заплатить от 800 тысяч до 4,5 миллиона евро:

Летом-2022 – 800 тысяч;

Зимой-2023 – 2,5 миллиона;

Летом-2023 – 3,5 миллиона;

Зимой-2024 – 4,5 миллиона.

Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей