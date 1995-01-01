«Рубин» заплатил за Кузнецова 400 тысяч. «Зенит» сможет выкупить его обратно за сумму от 0,8 до 4,5 миллиона (Иван Карпов)

А разве есть какие-то другие варианты? Давать игровое время только за то, что это молодые воспитанники и бороться за 5 место в РПЛ? Каждый раз, когда выпускают в составе условного Кругового - с ужасом следишь, провалится ли он в очередной раз в обороне.
Стало известно, какую сумму заплатил «Рубин» за трансфер нападающего «Зенита» Даниила Кузнецова.
- Кузнецов провел 4 матча в РПЛ за «Зенит»
- Он сыграл в Лиге чемпионов против «Ювентуса».
- Его рыночная цена – 250 тысяч евро.
По информации журналиста Ивана Карпова, переход 18-летнего форварда обошелся казанцам в 400 тысяч евро.
«Рубин» заплатил за Кузнецова 150 тысяч евро. Еще 150 тысяч «Зенит» получит летом 2022 года. Последний транш в размере 100 тысяч евро петербургский клуб получит зимой 2023 года.
Если «Зенит» захочет вернуть игрока, ему придется заплатить от 800 тысяч до 4,5 миллиона евро:
- Летом-2022 – 800 тысяч;
- Зимой-2023 – 2,5 миллиона;
- Летом-2023 – 3,5 миллиона;
- Зимой-2024 – 4,5 миллиона.
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