«Рубин» объявил о подписании Кузнецова из «Зенита»

Блин, раздают молодёжь.
Полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перешел в «Рубин».
Казанский клуб подписал с 18-летним россиянином контракт на пять лет.
- Кузнецов провел 4 матча в РПЛ за петербургскую команду.
- Он сыграл в Лиге чемпионов против «Ювентуса».
Даниил Кузнецов – игрок «Рубина»!Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять летРанее Даниил выступал за молодeжную и вторую команду «Зенита», а также принял участие в четырeх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»Добро пожаловать! pic.twitter.com/bw3m93C6E0— «Рубин» Казань (@fcrk) February 20, 2022
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