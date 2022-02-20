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    «Рубин» объявил о подписании Кузнецова из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перешел в «Рубин».

    Казанский клуб подписал с 18-летним россиянином контракт на пять лет.

    • Кузнецов провел 4 матча в РПЛ за петербургскую команду.
    • Он сыграл в Лиге чемпионов против «Ювентуса».

    В «Рубине» опровергли интерес к Ракицкому

    Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с «Рубином» – 2:2

    «Рубин» интересуется Ракицким. Летом у него истекает контракт с «Зенитом»

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6530

      mamba9090909 48 минут назад

      Блин, раздают молодёжь.

      1
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      Рейтинг: +6058

      Semenycch 49 минут назад

      Если будет постоянная игровая практика, в чем есть сомнения, то переход совершенно верный. Молодежь должна играть в высшей лиге, а не сидеть на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +14105

      житель СПб > Semenycch 47 секунд назад

      Так надо было в аренду отдавать, и не больше, чем на 1 год! А не продавать навсегда - 5 лет именно такое и означает. Или - потом выкупать за большие деньги?! Глупое неэффективное управление...

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