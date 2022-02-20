«Рубин» объявил о подписании Кузнецова из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов перешел в «Рубин».

Казанский клуб подписал с 18-летним россиянином контракт на пять лет.

Даниил Кузнецов – игрок «Рубина»!Контракт с 18-летним полузащитником рассчитан на пять летРанее Даниил выступал за молодeжную и вторую команду «Зенита», а также принял участие в четырeх матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»Добро пожаловать! pic.twitter.com/bw3m93C6E0