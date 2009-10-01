Ибрагимович: «В «Барселоне» я не был счастлив, мне не хватало адреналина»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил о своем переходе в итальянский клуб из «Барселоны» в 2010 году.

«В «Барселоне» я не был счастлив, мне не хватало адреналина. Адриано [Галлиани] позвонил мне и сказал: «Ты вернешься в Италию и будешь играть за «Милан».

Он приехал ко мне домой и сказал: «Я не уйду, пока ты не согласишься», – рассказал 40-летний швед.

Ибрагимович провел в «Барсе» один сезон – 2009/10.

В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах за «Милан».

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