Главные новости дня. «Зенит» проиграл «Бетису», «Атлетико» может уволить Симеоне

21-летний защитник Тесленко подписал контракт с «Рубином»

Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой

«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». Также форвардом интересуется «Уфа»

Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться легионерами в заявке при лимите «13+12». На поле они не будут иностранцами

Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год. Макрон и Саркози попросили его остаться в парижской команде

Юрист «Спартака»: «Газизов хочет и гендиректором стать, и выходное пособие получить. «Седалища не хватит»

«Рубин» интересуется Ракицким. Летом у него истекает контракт с «Зенитом»

«Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой

Мбаппе – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Европы. «Зенит» уступил «Бетису», «Барса» сыграла вничью с «Наполи»