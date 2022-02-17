Макрон и Саркози попросили Мбаппе остаться в «ПСЖ» (El Mundo)

не слушай никого, Килиан, переходи в мадридский Реал, повоюешь за Кубок ЛЧ..!!! а с неудачниками из ПСЖ ничего не получишь...
Влиятельные французские политики хотят, чтобы нападающий Килиан Мбаппе продолжил играть за «ПСЖ».
По информации El Mundo, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент Николя Саркози попросили 23-летнего форварда продлить контракт с «ПСЖ».
- Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- Он забил 22 гола и отдал 16 ассистов в 32 матчах этого сезона.
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