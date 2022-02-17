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    Макрон и Саркози попросили Мбаппе остаться в «ПСЖ» (El Mundo)

    Влиятельные французские политики хотят, чтобы нападающий Килиан Мбаппе продолжил играть за «ПСЖ».

    По информации El Mundo, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президент Николя Саркози попросили 23-летнего форварда продлить контракт с «ПСЖ».

    • Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Он забил 22 гола и отдал 16 ассистов в 32 матчах этого сезона.

    Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год (Le Parisien)

    Окружение эмира Катара встретилось с семьей Мбаппе после матча с «Реалом», чтобы обсудить продление контракта

    Мбаппе и ван Дейк – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

    Источник: El Mundo

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20939

      JTherry 7 минут назад

      не слушай никого, Килиан, переходи в мадридский Реал, повоюешь за Кубок ЛЧ..!!! а с неудачниками из ПСЖ ничего не получишь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16011

      Garrincha58 48 минут назад

      пообещайте ему кресло президента по окончании карьеры может согласится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4925

      AtticusFinch 1 час назад

      Какими дебилами нужно родиться, чтобы думать, что их просьба на что-то повлияет!?))Остаться в ПСЖ и выигрывать 10 раз подряд Чемпионат ФРанции и никуя в Лиге Чемпионов -какой смысл?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58759

      portero 1 час назад

      Мопед нарулил за игру еще себе несколько десятков лямов, если конечно останется в ПСЖ....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11112

      playsh > portero 1 час назад

      Вдруг сподобится...Инопланетянин ведь...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12211

      Fusballer 1 час назад

      Я фигею. Президенты пресмыкаются перед бездельниками-миллионерами.

      0
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      Рейтинг: +853

      Юрэс 1 час назад

      ПОЛИТИКА не причём . ХА ХА ХА ¡¡¡¡¡¡

      1
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      Рейтинг: +5108

      Виталий Орехов 1 час назад

      А на колено они становились?!

      5
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      Рейтинг: +12211

      Fusballer > Виталий Орехов 1 час назад

      Возможно, одним становлением на колено дело не ограничится.

      4
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