21-летний защитник Тесленко подписал контракт с «Рубином»

«Рубин» подтвердил заключение соглашения с защитником Егором Тесленко.
Стороны подписали контракт до лета 2026 года.
Новичок казанской команды выбрал себе четвертый игровой номер.
- 21-летний Тесленко перешел в «Рубин» из КАМАЗа.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 233 тысячи евро (около 20 млн рублей).
- Футболист выступал за молодежные команды «Кубани», «Урожая» и ЦСКА.
У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»
«Рубин» подпишет контракт с экс-защитником молодежки ЦСКА Тесленко («СЭ»)