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    21-летний защитник Тесленко подписал контракт с «Рубином»

    «Рубин» подтвердил заключение соглашения с защитником Егором Тесленко.

    Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

    Новичок казанской команды выбрал себе четвертый игровой номер.

    • 21-летний Тесленко перешел в «Рубин» из КАМАЗа.
    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 233 тысячи евро (около 20 млн рублей).
    • Футболист выступал за молодежные команды «Кубани», «Урожая» и ЦСКА.

    У Боуэна из «Вест Хэма» 11 результативных действий в 10 последних матчах. Он играл у Слуцкого в «Халл Сити»

    «Рубин» подпишет контракт с экс-защитником молодежки ЦСКА Тесленко («СЭ»)

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    Источник: сайт «Рубина»

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