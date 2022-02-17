Юрист «Спартака»: «Газизов хочет и гендиректором стать, и выходное пособие получить. «Седалища не хватит»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова раскрыла подробности судебного дела между гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Не за горами весна. «Время планов и предположений», — как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остается только додумывать.

Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6-й кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 миллионов рублей.

То есть господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить. Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному — хлеб, сытому — причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит», – сказала Завьялова.