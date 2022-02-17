Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрист «Спартака»: «Газизов хочет и гендиректором стать, и выходное пособие получить. «Седалища не хватит»

Юрист «Спартака»: «Газизов хочет и гендиректором стать, и выходное пособие получить. «Седалища не хватит»

17 февраля 2022, 17:26
27

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова раскрыла подробности судебного дела между гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Не за горами весна. «Время планов и предположений», — как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остается только додумывать.

Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6-й кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 миллионов рублей.

То есть господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить. Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному — хлеб, сытому — причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Еще по теме:
В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию с уходом Евсеева в другой клуб 1
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями» 2
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1645109423
Еще одна тупица хайпует на ситуации. Такой бред нести))) ты то чего лезешь со своим высером?
Ответить
insider_retro
1645111341
Что касается поговорок, то тут непаханное поле деятельности :))) Если нельзя, но очень хочется, то можно. Закон – что дышло, как повернул, так и вышло. Тот прав, у кого больше прав. На чужом несчастье счастья не построишь. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь. И т.д. Народный эпос неиссякаем :)) В завершении, будет актуально вспомнить ещё одну нетленку, - не известно, на чей @@й муха сядет :))
Ответить
Plyash
1645112655
Е.блище не лопнет,придурок юродивый?
Ответить
55together
1645112785
Мне по фиг газизов!! Но уровень спама - юрист отвечает как последнее быдло
Ответить
За_чистый_футбол
1645112882
Ха-ха-ха! быдло оно быдло и есть! Хоть юристом назови!!!
Ответить
JTherry
1645118485
хорошо отшила "медового" башкира Татьяна, по "седалищу" ему поговорками.!!!))
Ответить
serglider
1645119504
Тут адвокат лукавит! В России нельзя, как например в Штатах, просто ткнуть пальцем в сотрудника, сказать, - Ты уволен! Ну и собственно на этом основании уволить))) По-этому, дальновидные работодатели принимая сотрудника на работу, настаивают что бы тот с разу писал заявление на увольнение по собственному желанию без даты))) В противном случае уволенный, не в соответствии с трудовым законодательством РФ, через суд может оспорить свое увольнение, что Газизов и делает, в случае если суд станет на его сторону, его восстановят на место гендиректора Спартача с выплатой зарплаты за то время, что он не работал. Как правило после этого, работодатель уже увольняет повторно, строго в соответствии с законодательством))) То есть реалии таковы, что Газиз
Ответить
derrik2000
1645119915
А Газизову наплевать, что там и как о нём думают "эффективные манагеры" Спартака. Не выйдет восстановиться на работе - получит хорошие отступные за расторжение контракта. А не получит отступные - будет опять генеральным директором. Делов-то куча! ))) А вдруг и то, и другое получится??? Эхма! Почитать бы материалы этих дел...
Ответить
alefreddy
1645128221
хитрый башкир оказался однако
Ответить
neveldomha
1645163130
Танька слезу вышибает. Обидели спартак, пожалейте!!!!!))))
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
4
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
8
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
37
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+