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    Юрист «Спартака»: «Газизов хочет и гендиректором стать, и выходное пособие получить. «Седалища не хватит»

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова раскрыла подробности судебного дела между гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    «Не за горами весна. «Время планов и предположений», — как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остается только додумывать.

    Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6-й кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 миллионов рублей.

    То есть господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить. Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному — хлеб, сытому — причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +88

      За_чистый_футбол 1 час назад

      Ха-ха-ха! быдло оно быдло и есть! Хоть юристом назови!!!

      3
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      Рейтинг: +312

      55together 1 час назад

      Мне по фиг газизов!! Но уровень спама - юрист отвечает как последнее быдло

      3
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      ...
      Рейтинг: +11121

      playsh > 55together 40 минут назад

      Будь любезен,уважаемый,ответь за "спама-юриста",как надо было отвечать правильно,что бы не "последнее быдло"было?Послушаем внимательно,ты ведь знаешь?

      1
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      Рейтинг: +6580

      R_a_i_n > playsh 26 минут назад

      ммм...тоже послушаю

      0
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      Рейтинг: +312

      55together > playsh 19 минут назад

      погугли щенок, а ты по возрасту для меня щенок, по поводу этой сыкухи в интернете

      2
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      Рейтинг: +11121

      playsh 1 час назад

      Е.блище не лопнет,придурок юродивый?

      1
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      Рейтинг: +10

      waizz 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +68775

      insider_retro 1 час назад

      Что касается поговорок, то тут непаханное поле деятельности :)))
      Если нельзя, но очень хочется, то можно.
      Закон – что дышло, как повернул, так и вышло.
      Тот прав, у кого больше прав.
      На чужом несчастье счастья не построишь.
      Не рой яму другому, сам в неё попадёшь. И т.д.

      Народный эпос неиссякаем :))
      В завершении, будет актуально вспомнить ещё одну нетленку, - не известно, на чей @@й муха сядет :))

      1
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      Рейтинг: +4254

      Бомбардиръ 1 час назад

      Этот татарин своим причиндалом и двумя яйцами старается напоминать хрюшкам о грядущем 100-летнем юбилее хрюшек))

      0
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      Рейтинг: +6026

      Semenycch 2 часа назад

      Так, очередная серия свинской Санта-Барбары! Продолжение следует?

      1
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      Рейтинг: +6580

      R_a_i_n > Semenycch 25 минут назад

      заднеприводный по традиции высер оставил на страннице Спартака.

      0
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      Рейтинг: +13877

      Cleaner 2 часа назад

      С такими юристами, какие представляют интересы Спартака, Газизов получит ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕТ!

      1
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      Рейтинг: +6580

      R_a_i_n > Cleaner 25 минут назад

      тем не менее еще ничего не получил)))

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      Рейтинг: +14532

      Hektor 84 2 часа назад

      Еще одна тупица хайпует на ситуации. Такой бред нести))) ты то чего лезешь со своим высером?

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