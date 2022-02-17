Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой (Metaratings)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы форвард Артем Дзюба покинул команду.

Семак был готов отпустить 33-летнего футболиста в «Рубин» уже зимой, однако руководство клуба выступило против его ухода.

Тренер выступает против продления с Дзюбой контракта, истекающего в июне. Его позицию поддерживает заместитель гендиректора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Будущее нападающего в «Зените», вероятно, будет зависеть от того, останется ли сам Семак.