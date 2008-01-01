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    Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой (Metaratings)

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы форвард Артем Дзюба покинул команду.

    Семак был готов отпустить 33-летнего футболиста в «Рубин» уже зимой, однако руководство клуба выступило против его ухода.

    Тренер выступает против продления с Дзюбой контракта, истекающего в июне. Его позицию поддерживает заместитель гендиректора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

    Будущее нападающего в «Зените», вероятно, будет зависеть от того, останется ли сам Семак.

    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.

    Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Конкуренция закаляет»

    «Зенит» рассчитывает на Дзюбу, переговоры пройдут по окончании сезона («Матч ТВ»)

    Чистяков: «Чувство юмора Дзюбы не утомляет. С ним классно находиться рядом»

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии39
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      Рейтинг: +728

      alefreddy 23 минуты назад

      теперь только Уфа светит или в Казахстане продолжит

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      Рейтинг: +3726

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      После видеороликов только и ехать в страны где не смотрят RuTybe. Все логично. А Cемаку что? Ему по 40 млн. евро игроков покупают. Что его должно заставить держаться за кого то больше чем необходимо.

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      Рейтинг: +915

      Lilipyt 31 минуту назад

      Сбивают зп в контракте

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      Рейтинг: +151

      Фантомас 67 38 минут назад

      Наверное летом произойдёт как в шахматах: Семак - Дзюба. Раз Аршавин против.

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      Рейтинг: +4348

      3a zenit 1 час назад

      давно надо было скинуть Семака.

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      Рейтинг: +1257

      ZENIT-59 1 час назад

      Самое главное в этой заметке Останется ли Семак после матчей с Бетисом. Ведь уже несколько лет кроме России достижений нет!При таких-то вложениях и таким-то составом.Не в Дзюбе дело, а в главном тренере.Не тянет Семак в международных официальных матчах,особенно тех,где решается серьёзные вопросы,а не проходные матчи для соперника

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      Рейтинг: +915

      Lilipyt > ZENIT-59 33 минуты назад

      ну тогда расскажи кто из иностранных специалистов прошел дальше Семака в еврокубках? Так говоришь как будто пришел Семак и все еврокубки стали не досягаемыми. Ни Боаш ни Спаллетти больших успехов не достигли. НО! На их зарплаты было потрачено гораздо больше, чем на Семака. Так же если посмотреть на трансферы, то Зенит при Семаке перестал тратить немыслимые деньги на обретение футболистов, которые показывают свой невероятный скилл только в РПЛ. Сейчас за 50 покупают двух футболистов, а результат такой же. Поэтому стоит лучше задуматься при Семаке ли Зенит ели ели играет

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      Рейтинг: +1397

      ab15488 > ZENIT-59 19 минут назад

      При каких -"таких"? Под Вилаш-Боаша закупились на 100 лямов, Под Манчини накупили кучу ширпотреба. Что, были лучше результаты? Кто то выиграл ЛЕ? Даже в РПЛ были результаты хуже, чем у Семака. А любой именитый тренер тут же заявит, что состав у Зенита никуда не годится, опять затарятся на 100 лямов безо всяких гарантий и через сезончик свалит, не забыв забрать неустойку

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      Рейтинг: +1257

      ZENIT-59 > Lilipyt 3 минуты назад

      Мне-то хорошо помнится игра Зенита при Дике Адвокате ,когда были обыграны и Боруссия и Бавария.У Семака нет международного опыта с одной стороны, а ещё во время игры с сильными зарубежными клубами он просто теряет нить игры(посмотрите когда и как происходят в матчах замены)Его просто переигрывают тактически зарубежные тренеры

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      Рейтинг: +28124

      silver29 1 час назад

      Бомжи не редко дерутся.

      2
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      Рейтинг: +15585

      paracetamol > silver29 1 час назад

      Иди, великий и могучий учи!

      2
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      ...
      Рейтинг: +28124

      silver29 > paracetamol 41 минуту назад

      Я там преподаю и пошлю тебя без экзаменов на великом и могучем

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      Рейтинг: +16004

      Garrincha58 1 час назад

      Скорее всего ситуация будет развиваться в таком вот контексте, если Зенит в этом году уступит чемпионство то Семак сам может быть уволен летом, что же касаемо Дзюбы то тут может быть два варианта будет ли сам Дзюба сливать тренера и есть ли вообще какой то конфликт интересов если игрок будет забивать и Зенит станет вновь чемпионом то его я уверен продлят на год или два....скоро всё сами увидим нежели читать сплетни СМИ

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      Рейтинг: +1257

      ZENIT-59 > Garrincha58 1 час назад

      Поправочку внесу:всё в отношении главного тренера может решиться после матчей с Бетисом-тут главная интрига.С таким составом у нас многие могут сыграть,а вот в Европе.....огромнейший вопрос.Покупали-то бразильцев не для внутреннего пользования

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      Рейтинг: +9571

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не верю...
      Здесь всякую ху...ню выдают. Сегодня походу очередь Зенита.

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      Рейтинг: +1143

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Дзю потерял скорость, выносливость, ОДНАКО стал таким борзым и откровенно заносчивым, словно он тренер. Понятное дело, что с руководством он паинька и поэтому те хотят оставить его в команде.

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      Рейтинг: +15585

      paracetamol > Сергей Каспийский 1 час назад

      Зато забивает, в отличие от некоторых!

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