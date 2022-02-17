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  • Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой (Metaratings)

Семак и Аршавин против продления контракта с Дзюбой (Metaratings)

17 февраля 2022, 11:59
45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет, чтобы форвард Артем Дзюба покинул команду.

Семак был готов отпустить 33-летнего футболиста в «Рубин» уже зимой, однако руководство клуба выступило против его ухода.

Тренер выступает против продления с Дзюбой контракта, истекающего в июне. Его позицию поддерживает заместитель гендиректора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Будущее нападающего в «Зените», вероятно, будет зависеть от того, останется ли сам Семак.

  • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (45)
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paracetamol
1645089200
Надо Фонбету ставку учредить: кто вперед вылетит, Семак или Дзюба. Если сегодня будет позор, то Семак может и до ответного матча не дожить!
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Блямба
1645089314
Гол Артематия Бетису и Сирожа завтра в Рубине. Хотя..всё это- провокация.
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Garrincha58
1645092326
Скорее всего ситуация будет развиваться в таком вот контексте, если Зенит в этом году уступит чемпионство то Семак сам может быть уволен летом, что же касаемо Дзюбы то тут может быть два варианта будет ли сам Дзюба сливать тренера и есть ли вообще какой то конфликт интересов если игрок будет забивать и Зенит станет вновь чемпионом то его я уверен продлят на год или два....скоро всё сами увидим нежели читать сплетни СМИ
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ZENIT-59
1645093047
Самое главное в этой заметке Останется ли Семак после матчей с Бетисом. Ведь уже несколько лет кроме России достижений нет!При таких-то вложениях и таким-то составом.Не в Дзюбе дело, а в главном тренере.Не тянет Семак в международных официальных матчах,особенно тех,где решается серьёзные вопросы,а не проходные матчи для соперника
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Lilipyt
1645095140
Сбивают зп в контракте
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Красногорск_Фан
1645095177
После видеороликов только и ехать в страны где не смотрят RuTybe. Все логично. А Cемаку что? Ему по 40 млн. евро игроков покупают. Что его должно заставить держаться за кого то больше чем необходимо.
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alefreddy
1645095654
теперь только Уфа светит или в Казахстане продолжит
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моэм
1645097957
То что позволительно ляпнуть , НЕ ОТВЕЧАЮЩЕМУ ЗА РЕЗУЛЬТАТ , пятому зам гендиректору АРШАВИНУ , совершенно непозволительно Семаку как тренеру , от которого требуют голов и побед ... особенно странно эти слова Семака выглядит после потери одного их основных напов Азмуна ... тогда кем он собирается забивать ??? , к тому же Дзюба уже забил норматив за весь чемпионат , за который не увольняют , а за оставшиеся игры точно ещё забьёт ...на кого Семак собрался поставить ?...на тёмную лошадку - Юрика ? или серую мышь -Сергеева? Малком вообще ни два ни полтора....Семак сбрендил ???
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Vitaga
1645100423
Дзюбу в депутаты) Семака в сборную. Аршавина на Матч-тв ) шутка
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Plyash
1645103161
-Мы Артёмку любить так старались -Было в радость трудиться и жить -А теперь мы почти распрощались -И уж точно - скорей бы забыть
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