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    ⚡ Лига Европы. «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Бетису» – 2:3

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома уступил «Бетису» со счетом 2:3.

    Все голы были забиты до перерыва. У хозяев отличились Артем Дзюба и Малком, у гостей – Гидо Родригес, Виллиан Жозе и Андрес Гуардадо.

    Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Зенит (Россия) – Бетис (Испания) – 2:3 (2:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Родригес, 8; 0:2 – Жозе, 18; 1:2 – Дзюба, 25; 2:2 – Малком, 28; 2:3 – Гуардадо 41.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Ракицкий (Мостовой, 46), Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Алберто, 65), Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

    «Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Хоакин (Карвалью, 58), Руйбаль (Бельерин, 86), Жозе (Иглесиас, 79).

    Предупреждения: Ракицкий, 7; Барриос, 90+2 – Тельо, 75.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

    Семак: «У Ракицкого игра не получилась, Дзюба сыграл хорошо»

    «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2022 22:35
    Комментарии153
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      Рейтинг: +14541

      Hektor 84 1 минуту назад

      Ходить еще долго с ****** под носом Боярскому)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14541

      Hektor 84 > Hektor 84 38 секунд назад

      П и с д о й)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Теркчанин 19 минут назад

      Неплохо играл Зенит,ожидал более крупного поражения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2520

      Ziklop 20 минут назад

      по результату всё печально, как и всегда с Серёжей, первые минут 20 совсем тошниловка, как так можно подготовить команду к игре на своей поляне?
      Бетис перестал упираться, счёт их устраивал, в Севильи шансов просто не будет, с Сережей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9966

      alp 34 минуты назад

      Новички понравились.. Думаю, с чемпионством особых проблем быть не должно... но, для ЛЕ Зенит не готов...мог бы пошуршать, но пока не готов..

      1
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      ...
      Рейтинг: +14541

      Hektor 84 > alp 6 минут назад

      А когда же флагман будет готов? Осенью не готов, весной тоже не готов. Накуй вообще лезть в еврокубки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      petrucho-spb 51 минуту назад

      При всех негативах игра была нескучной. Сыграли моменты в итоговом счете. Уверен ,что всё ещё не ясно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58876

      portero > petrucho-spb 42 минуты назад

      Ну с Семаком??? Опять это дно выставит Дзюбу в старте и Кержа в ворота... и всё песенка спета, Керж пропустит всё что летит в ворота, а Дзюба будет ползать и толкаться даже гол может забить, если ему в голову попадут под нужным углом...

      4
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      Рейтинг: +23382

      bset 58 минут назад

      Сколько ни смотрю на наши клубы в феврале, постоянно половину тайма вкатываются и все подряд залетает. Наши клубы как из спячки выходят)) А так обидно, конечно. Но шансы есть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20974

      JTherry > bset 53 минуты назад

      наши клубы, как из берлоги вылезают после зимней "спячки"...)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +11164

      playsh > JTherry 32 минуты назад

      Фиг с ними,с приоритетами, а игра получилась красивая.Смотрел я здорово внедрённый,но переживал,и за каждый мяч,а их было пять,внедрял.Счас трезвею пивком.Главное,писать медленно,внучара
      средактирует.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3186

      Spirit_78 1 час назад

      Глупое поражение, не должно было так случиться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3186

      Spirit_78 > XYЙЯВАМСКАЖУКАКМЕНЯЗОВУТ 56 минут назад

      Если бы ты матч смотрел - понял бы, о чём я. Бетис ничего сверхъестественного не сделал, просто воспользовался Ракицким и Кержаковым. Команда в целом не заслуживала поражение.

      3
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      ...
      Рейтинг: +14541

      Hektor 84 > Spirit_78 3 минуты назад

      Бетис то понятно ничего сверх не сделал. Просто как детей откатал))) что для победы сделал бзянит? Где хваленые бразилы, которых под еврокубки набирали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11164

      playsh 1 час назад

      Похоже,не получится Российского финала в ЧЕ,но особливо и не рассчитывали.Да и ладно...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2123

      CSKA471 1 час назад

      Кроме первой половины 1 тайма играл хорошо чемпион, обидно за поражение, возможности были

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1019

      Toomans 1 час назад

      Почему-то Бомбардир порезал коммент...тут ограничение на знаки?
      Отдельное спасибо болельщикам других команд за поддержку)Всегда приятно читать здоровые комментарии здоровых людей)Если произойдет самое худшее - буду поддерживать Спартак в Лиге Европы - надеюсь, Ваноли настроит игроков как следует и не будет ляпов как у Кержа с Яриком.

      5
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      ...
      Рейтинг: +702

      Каменный стояк > Toomans 1 час назад

      Всё правильно сайт делает.....не даёт много писать про это позорное питерское гавнище)))

      2
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      Рейтинг: +1019

      Toomans > Каменный стояк 1 час назад

      Самоутверждаться в сети такое себе увлечение. Попробуйте развиваться в реальной жизни. Это работает!

      0
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      ...
      Рейтинг: +702

      Каменный стояк > Toomans 1 час назад

      А ты, типа, херню здесь всякую строчишь, дохрена философом себя ощущаешь))))

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      Рейтинг: +1019

      Toomans > Каменный стояк 1 час назад

      Отнюдь. Просто не очень нравится наблюдать, как люди гробят свою жизнь.

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