Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Лига Европы. «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Бетису» – 2:3

⚡ Лига Европы. «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Бетису» – 2:3

17 февраля 2022, 22:35
173

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома уступил «Бетису» со счетом 2:3.

Все голы были забиты до перерыва. У хозяев отличились Артем Дзюба и Малком, у гостей – Гидо Родригес, Виллиан Жозе и Андрес Гуардадо.

Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Зенит (Россия) – Бетис (Испания) – 2:3 (2:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Родригес, 8; 0:2 – Жозе, 18; 1:2 – Дзюба, 25; 2:2 – Малком, 28; 2:3 – Гуардадо 41.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Ракицкий (Мостовой, 46), Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Алберто, 65), Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Хоакин (Карвалью, 58), Руйбаль (Бельерин, 86), Жозе (Иглесиас, 79).

Предупреждения: Ракицкий, 7; Барриос, 90+2 – Тельо, 75.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Еще по теме:
Глеб: «Зенит» понравился в матче с «Бетисом». У них есть шансы все исправить» 1
Радимов – о матче «Зенит» – «Бетис»: «Хоакин должен со мной и Быстровым в студии «Матч ТВ» сидеть, а он голевые отдает» 6
Медведев: «Зенит» показал, что в состоянии на равных бороться с «Бетисом» 6
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Зенит Бетис
Комментарии (173)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zarsm
1645127041
Показали свой уровень, слив резерву Бетиса. Была бы основа, был бы крах))
Ответить
владимир миронов
1645127043
Результат ожидаемый,слишком много дифирамбов пели зениту.
Ответить
rash1959
1645127137
Хорошая, живая игра. Лысого хохла надо было менять через 10 минут после начала. Бетис во втором тайме в нападение вообще не играли, шли вперёд пешком, счёт первого тайма их устраивал полностью. Оба комментатора вылизали жопу богданыча до крови, хотелось бы от них слышать больше разговоров по игре, но видимо оба слепые и видели футбол мало. В ответной игре ожидаема жопа.
Ответить
Красногорск_Фан
1645127259
Чем выше задираешь нос тем больнее по нему щелкают. В ЛЧ "не шмогли", теперь в ЛЕ. Лига конференций? Из ЛЕ кстати уже машет ручкой Спартак из следующей стадии . Что касается игры. Не порно, но задорно. У Зенита были и голы и моменты. Спасибо за просмотр динамичного матча. Но игра, счет с учетом ответки в Бетисе оставила практически 0 шансов на дальнейший проход. Не могу этот матч записать в лучшие игры Зенита. И, все же, хочется увидеть наши команды побеждающими в поздних стадиях Еврокубков! Зенит, давайте чудо в ответке.
Ответить
Persona_non_Grata
1645127478
Не знаю как кому , а мне матч понравился !!! Команды играли задорно, с большим желанием и на вполне приличном уровне - молодцы !!! )) Зенит проиграл , но хуже не был и это игра - могли и вничью сыграть ( что было бы справедливее ) , а могли и выиграть сопутствуй им удача ! п.с. - аларму ( tarasofka ) - А стыдно за Зенит всё же было - оборона в первом тайме и первые 20 минут целиком !!! )))
Ответить
Toomans
1645129712
Ну что сказать...Очень надеялся на хорошую открытую игру и не прогадал)Матч хороший, даже несмотря на проигрыш. Дзюба удивил. Причем приятно. Понравился Малком. Впервые от него такую прыть увидел. Игру "сделали" Керж и Ярик, по-моему мнению. Ну очень уж безалаберно, безответственно сыграли оба. По сути, Бетис ничерта грандиозного не предложил, Керж в игру-то не вступал. Ни одного сейва в игре с 3-мя пропущенными. Мне понравился Юри Альберто - сыграл мало, но мне показалось, что он был реально полезен. Если бы Далерка умел смотреть вокруг себя - была бы ничейка, а то и...но после драки, как говорится. Искренне надеюсь, что Сергеев заиграет в Зените - у парня есть потенциал и понимание игры. В общем. не вешаем нос и надеемся на лучшее .
Ответить
Toomans
1645129830
Почему-то Бомбардир порезал коммент...тут ограничение на знаки? Отдельное спасибо болельщикам других команд за поддержку)Всегда приятно читать здоровые комментарии здоровых людей)Если произойдет самое худшее - буду поддерживать Спартак в Лиге Европы - надеюсь, Ваноли настроит игроков как следует и не будет ляпов как у Кержа с Яриком.
Ответить
Из Твери Леха
1645158055
Бетис многое позволял, но Зенит позволил больше. Не с самым лучшим их составом можно было и получше сыграть...На данный момент Зениту нужно менять тренера, игроки есть, а тренера нет...
Ответить
Блямба
1645163946
Добавить к нижеизложенному Союзом Писателей как-то и нечего.. Чемодан Ракицкого был виден даже на экране. Вот Малкома никто не восхвалил,странно. Первый раз он не лыбу давил(как обычно) а злобно щерился и был буквально везде. А вот Клаудинь-диньо как вышел с выражением лица"нихерасебе!" ,так и ушёл с ним.. Пы.Сы. Отдельное спасибо модераторам. В кои-то веки заблаговременно подмели ветку от мусора. Даже посраться не с кем.))
Ответить
petrucho-spb
1645164201
Керж не кипер Зенита, Блат тут не поможет. Семак подневольный, но после таких ляпов срочно в ДЮСШ учиться. По центру даже во дворе сейчас нее разыгрывают матч. С Ракитским понятно, зп понизили вот на столько я играю.. Балаболить много стал, особенно в чемпионате. КОРОНУ надел. Спасибо за всё, но старые заслуги это старые. На лавку или в аренду.
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
4
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+