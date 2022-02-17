⚡ Лига Европы. «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Бетису» – 2:3

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома уступил «Бетису» со счетом 2:3.
Все голы были забиты до перерыва. У хозяев отличились Артем Дзюба и Малком, у гостей – Гидо Родригес, Виллиан Жозе и Андрес Гуардадо.
Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Зенит (Россия) – Бетис (Испания) – 2:3 (2:3) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Родригес, 8; 0:2 – Жозе, 18; 1:2 – Дзюба, 25; 2:2 – Малком, 28; 2:3 – Гуардадо 41.
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Ракицкий (Мостовой, 46), Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Алберто, 65), Малком, Дзюба (Сергеев, 73).
«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Сабали, Гуардадо, Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Хоакин (Карвалью, 58), Руйбаль (Бельерин, 86), Жозе (Иглесиас, 79).
Предупреждения: Ракицкий, 7; Барриос, 90+2 – Тельо, 75.