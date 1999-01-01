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    «Уфа» интересуется Кокориным

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

    «Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», – сказал Газизов.

    • «Фиорентина» хочет продать нападающего до закрытия зимнего ТО в РПЛ.
    • Россиянин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20945

      JTherry 53 секунды назад

      "фиалки" просто обязаны впарить этому колхознику Коку, чтобы у него "седалище треснуло"...)

      0
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      Рейтинг: +381

      the teacher 2 минуты назад

      стулья помягче незабудьте прикупить )))

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