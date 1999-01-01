«Уфа» интересуется Кокориным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», – сказал Газизов.

«Фиорентина» хочет продать нападающего до закрытия зимнего ТО в РПЛ.

Россиянин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне Кокорин поучаствовал в 6 матчах.

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