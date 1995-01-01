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    Мбаппе отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год (Le Parisien)

    «ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

    По информации журналиста Адриена Гренье со ссылкой на Le Parisien, парижанам не удается убедить 23-летнего француза остаться. «ПСЖ» не помогают связи президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.

    Мбаппе уже отклонил два предложения о продлении контракта, по одному из которых Килиан мог получать 45 миллионов евро в год после уплаты налогов.

    • Контракт француза с «ПСЖ» истекает в июне.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Он забил 22 гола и отдал 16 ассистов в 32 матчах этого сезона.

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    Макрон и Саркози попросили Мбаппе остаться в «ПСЖ» (El Mundo)

    Окружение эмира Катара встретилось с семьей Мбаппе после матча с «Реалом», чтобы обсудить продление контракта

    Мбаппе и ван Дейк – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

    Источник: твиттер Адриена Гренье

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