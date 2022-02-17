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    Лига Европы. «Барса» сыграла вничью с «Наполи», «Боруссия» Д уступила «Рейнджерс», «Шериф» победил «Брагу»

    Завершились еще три первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

    «Барселона» и «Наполи» не выявили победителя на «Камп Ноу» – ничья 1:1.

    Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Рейнджерс» со счетом 2:4.

    «Шериф» на своем поле оказался сильнее «Браги» (2:0).

    Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

    Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зелински, 29; 1:1 – Торрес, 59 (с пенальти).

    Боруссия (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тавернье, 38 (с пенальти); 0:2 – Морелос, 41; 0:3 – Ландстрем, 49; 1:3 – Беллингем, 51; 1:4 – Загаду, 54 (в свои ворота); 2:4 – Геррейру, 82.

    Шериф (Молдавия) – Брага (Португалия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тилль, 43 (с пенальти); 2:0 – Траоре, 83.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2022 22:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +455

      Demgel 1 час назад

      Вот вам Рейнджерс, вот вам Шериф.А ФК Газпром несмотря на старание опять поражение,да еще и на своем поле(((Семак видимо улыбаться будет как дурачок)

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      Рейтинг: +178

      Мася_1989 1 час назад

      Шериф просто выжигает!

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      Рейтинг: +856

      Юрэс 1 час назад

      ЛИГА СТАВОК РУЛИТ !!!!
      НИХ.....Я НОВОГО! ХА ХА ХА

      0
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      Рейтинг: +290

      Lipatoff 1 час назад

      Ферран гола три так точно мог забить, пзц косой, я не знаю, но проблемы в нападение остались, может Депай чет решит, а лучше только Фати у него хоть с прицелом норм, быстрее бы поправился

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