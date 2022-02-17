Лига Европы. «Барса» сыграла вничью с «Наполи», «Боруссия» Д уступила «Рейнджерс», «Шериф» победил «Брагу»

Завершились еще три первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Барселона» и «Наполи» не выявили победителя на «Камп Ноу» – ничья 1:1.

Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Рейнджерс» со счетом 2:4.

«Шериф» на своем поле оказался сильнее «Браги» (2:0).

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зелински, 29; 1:1 – Торрес, 59 (с пенальти).

Боруссия (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Тавернье, 38 (с пенальти); 0:2 – Морелос, 41; 0:3 – Ландстрем, 49; 1:3 – Беллингем, 51; 1:4 – Загаду, 54 (в свои ворота); 2:4 – Геррейру, 82.

Шериф (Молдавия) – Брага (Португалия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тилль, 43 (с пенальти); 2:0 – Траоре, 83.

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