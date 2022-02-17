«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». Разрыв контракта не рассматривается

«Фиорентина» намерена продать нападающего Александра Кокорина.

По информации Firenze Viola со ссылкой на La Nazione, итальянский клуб не собирается разрывать контракт с 30-летним игроком и готов продать его в «Сочи» до закрытия трансферного окна в России (22 февраля).

Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

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