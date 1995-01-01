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    «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». Разрыв контракта не рассматривается

    «Фиорентина» намерена продать нападающего Александра Кокорина.

    По информации Firenze Viola со ссылкой на La Nazione, итальянский клуб не собирается разрывать контракт с 30-летним игроком и готов продать его в «Сочи» до закрытия трансферного окна в России (22 февраля).

    • Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

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    «Фиорентина» в ближайшие дни активизирует попытки продать Кокорина в Россию (La Nazione)

    «Фиорентина»: «Кокорин тренируется индивидуально. Не знаем, когда он вернется в общую группу»

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    Источник: La Nazione

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      Lilipyt 30 минут назад

      Кокорин нахрен ни кому не был нужен, когда он был еще в Спартаке. Кто показал Фиорентине этого клоуна и на что они рассчитывали не понятно. Теперь удивляются, что нет таких же дураков как они.

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      Рейтинг: +728

      alefreddy > Lilipyt 27 минут назад

      Ну почему же Газизову нужен

      1
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      Рейтинг: +20919

      JTherry > Lilipyt 23 минуты назад

      Капелло сделал рекламу этому "таланту"...) но не Капелло же виноват в том, что Коко не хочет играть в футбол... вчера еще писал, что ему путь - либо в су.чи, либо к "наташкам"... на худой конец - к Газику в фуфу...

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      Рейтинг: +9571

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Готовы продать хоть на луну , но где покупатели ?

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