«Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи». Разрыв контракта не рассматривается

Кокорин нахрен ни кому не был нужен, когда он был еще в Спартаке. Кто показал Фиорентине этого клоуна и на что они рассчитывали не понятно. Теперь удивляются, что нет таких же дураков как они.
«Фиорентина» намерена продать нападающего Александра Кокорина.
По информации Firenze Viola со ссылкой на La Nazione, итальянский клуб не собирается разрывать контракт с 30-летним игроком и готов продать его в «Сочи» до закрытия трансферного окна в России (22 февраля).
- Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
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