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Обляков: «ЦСКА – топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»

16 февраля 2022, 17:59
3

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из столичного клуба

– ЦСКА – топ клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.

– Но ты хотел бы перейти условно в европейский клуб – как Чалов?

– Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда – возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень.

  • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
  • Он отдал 2 ассиста в 19 матчах этого сезона.
  • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2023 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (3)
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Аид666
1645024506
Ну пожалуйста....
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Garrincha58
1645029512
да если ты и захочешь куда уйти то только в Факел или Велес в Европу таким нет места хотя есть на скамейке скажем в Кайрате или Касымпаше
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Форвард 79
1645029781
Вот из-за уровня игры таких вот игроков ЦСКА давно уже не ТОП
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