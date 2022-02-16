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    Обляков: «ЦСКА – топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из столичного клуба

    – ЦСКА – топ клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.

    – Но ты хотел бы перейти условно в европейский клуб – как Чалов?

    – Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда – возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень.

    • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
    • Он отдал 2 ассиста в 19 матчах этого сезона.
    • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2444

      Аид666 52 минуты назад

      Ну пожалуйста....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13841

      Cleaner 54 минуты назад

      Почему? Не тянешь ты уровня клуба, который привык брать чемпионства.

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