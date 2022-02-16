Обляков: «ЦСКА – топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из столичного клуба
– ЦСКА – топ клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.
– Но ты хотел бы перейти условно в европейский клуб – как Чалов?
– Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда – возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень.
- Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
- Он отдал 2 ассиста в 19 матчах этого сезона.
- Его контракт с ЦСКА истекает летом 2023 года.
Источник: Sport24