Обляков: «ЦСКА – топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из столичного клуба

– ЦСКА – топ клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.

– Но ты хотел бы перейти условно в европейский клуб – как Чалов?

– Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Тогда – возможно. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень.

Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.

Он отдал 2 ассиста в 19 матчах этого сезона.

Его контракт с ЦСКА истекает летом 2023 года.

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