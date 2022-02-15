Прохин: «Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. В столице нет слабых команд»

Центральный защитник «Сочи» Данила Прохин рассказал о своем отношении к матчам с московскими командами.

«Какие эмоции вызвала победа над «Зенитом»? Всегда приятно обыграть свою бывшую команду, особенно если у тебя в ней не особо получилось.

Но вообще странные были эмоции – вроде бы недавно сам находился в этой команде, выходил на этот стадион. Но в игре старался не думать об этом и просто делать своe дело.

Есть ли особый настрой на матчи со столичными клубами? Ну да, конечно. А у меня – особенно. Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд.

Какая победа доставила больше всего удовольствия? Над «Спартаком» в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли – 2:1.

Домашняя победа над «Спартаком» тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили», – сказал Прохин.