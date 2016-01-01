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    Прохин: «Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. В столице нет слабых команд»

    Центральный защитник «Сочи» Данила Прохин рассказал о своем отношении к матчам с московскими командами.

    «Какие эмоции вызвала победа над «Зенитом»? Всегда приятно обыграть свою бывшую команду, особенно если у тебя в ней не особо получилось.

    Но вообще странные были эмоции – вроде бы недавно сам находился в этой команде, выходил на этот стадион. Но в игре старался не думать об этом и просто делать своe дело.

    Есть ли особый настрой на матчи со столичными клубами? Ну да, конечно. А у меня – особенно. Противостояние Питер – Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд.

    Какая победа доставила больше всего удовольствия? Над «Спартаком» в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли – 2:1.

    Домашняя победа над «Спартаком» тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили», – сказал Прохин.

    • Прохин – воспитанник «Зенита».
    • Права на него принадлежат «Ростову».
    • В этом сезоне игрок провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Прохин: «Зенит» – гегемон нашего чемпионата. Это какой-то другой уровень»

    Акинфеев, Фернандес, Классон и Эджуке – в символической сборной 17-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Смольников, Новосельцев, Хлусевич выйдут с первых минут у «Арсенала»; Терехов, Прохин, Нобоа – в старте «Сочи»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +58596

      portero 1 час назад

      Чего Семака Прохин не устроил, воспитывать надо???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13803

      Cleaner 1 час назад

      Прохин знает все! А кто тоакой Прохин???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11031

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Прошка,брысь под лавку.Взялось откуда-то новое чмо.

      1
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