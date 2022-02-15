Чистяков: «В РПЛ тяжелее всего бороться против Дзюбы»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал самых сложных оппонентов в РПЛ в плане борьбы.

– Против кого было тяжелее всего бороться в РПЛ?

– Против Дзюбы, когда я играл за «Ростов». В Петербурге мы получили 1:6 – тогда я почувствовал, насколько Дзюба силен. Я неправильно сыграл: прилипал и пытался бороться, где-то протыкать мяч. Дзюба ставил корпус – и все.

Против Азмуна тоже было тяжело, но он совсем другого плана. С ним все просто: либо ты его перепрыгиваешь, либо он тебя. У него же вся семья из волейбола, так что тоже прыгучесть от природы.

На третье место поставлю Евгения Луценко. Тоже габаритный нападающий, хороший выбор позиции, игра головой – пару лет назад он реально разрывал. Помню, что он забивал из-под меня, но в том сезоне я был не единственный такой.