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    Чистяков: «В РПЛ тяжелее всего бороться против Дзюбы»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал самых сложных оппонентов в РПЛ в плане борьбы.

    – Против кого было тяжелее всего бороться в РПЛ?

    – Против Дзюбы, когда я играл за «Ростов». В Петербурге мы получили 1:6 – тогда я почувствовал, насколько Дзюба силен. Я неправильно сыграл: прилипал и пытался бороться, где-то протыкать мяч. Дзюба ставил корпус – и все.

    Против Азмуна тоже было тяжело, но он совсем другого плана. С ним все просто: либо ты его перепрыгиваешь, либо он тебя. У него же вся семья из волейбола, так что тоже прыгучесть от природы.

    На третье место поставлю Евгения Луценко. Тоже габаритный нападающий, хороший выбор позиции, игра головой – пару лет назад он реально разрывал. Помню, что он забивал из-под меня, но в том сезоне я был не единственный такой.

    • В составе «Зенита» Чистяков провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12164

      Fusballer 2 часа назад

      Ещё один. Защитники в РПЛ - дно, раз даже Дзюба для них силён.

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