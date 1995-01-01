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    Чистяков: «До 25 лет был не готов физически к РПЛ»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков объяснил свой поздний дебют в российской Премьер-лиге.

    – Ты дебютировал в РПЛ только в 25 лет. Что не получалось до этого?

    – Физически был не готов. Какой-то рост пошел, когда уехал в чемпионат Армении – там играл в аренде в «Мике». Но уже тогда мне был 21 год.

    После этого был «Шинник», в Ярославле стал еще покрепче. Плюс, конечно, стал постоянно играть – появилась уверенность.

    – Как прибавлял в физике?

    – В Армении много борьбы, в ФНЛ тоже ее больше, чем футбола. В молодежке «Зенита», в «Зените-2» все-таки гораздо чаще работали с мячом – в целом, это и хорошо.

    Например, в «Зените-2» за физическую подготовку отвечал испанец Дани Пастор, который не очень котировал тренажерку, он скорее был как фитнес.

    Никогда не работал с большими весами, делаю упор на количество повторений, чтобы оставаться подвижным. Работал над верхним плечевым поясом – это позволило комфортнее чувствовать себя в борьбе.

    – Когда не попадал в старт даже в «Зените-2», не возникало мысли все бросить?

    – Ха, честно говоря, и сейчас бывают моменты, когда хочется уехать в деревню и ничего не делать. Например, после неудачного матча.

    Ну, это так, почти сразу и проходит, уже думаешь: «Ты чего, дурачок? Тормози, успокойся, все нормально». Да, могу ошибаться, привозить, но впереди же еще много интересного.

    Конечно, лет шесть назад я не мог предположить, что вернусь и буду игроком основы. Но я и тогда, и сейчас стараюсь верить в то, что работа и следование установке тренера к чему-то приведут.

    • В составе «Зенита» Чистяков провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5842

      Ганнибал Лектор 5 минут назад

      Это говорит о провальной системе подготовки футболистов. Далеко не все готовы до 25 лет усердно работать, не достигая желаемого результата. И наоборот.

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      Рейтинг: +15540

      paracetamol 2 часа назад

      Да ничё футболер, середняк крепкий, а чё еще надо от защитника?

      0
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      Рейтинг: +1923

      serglider > paracetamol 46 минут назад

      Дык 25 лет!? А он все еще "молодой" и обретающий опыт))) Чёт не то, определенно, с системой подготовки молодых футболеров! Он в 18, по идеи, должен свободно выдерживать нагрузки наравне с мужиками и за год-два (19-20 годам) становится полноценным игроком основы, а там как гены и его упорство лягут: в РПЛ, в ФНЛ, Армению или... за бугор в топы! А он в 25 только что-то почувствовал, два-три года оттарабанит контракт и повесит бутсы на гвоздь))) Не шмоглая... не шмогла...

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