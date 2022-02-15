Чистяков: «До 25 лет был не готов физически к РПЛ»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков объяснил свой поздний дебют в российской Премьер-лиге.

– Ты дебютировал в РПЛ только в 25 лет. Что не получалось до этого?

– Физически был не готов. Какой-то рост пошел, когда уехал в чемпионат Армении – там играл в аренде в «Мике». Но уже тогда мне был 21 год.

После этого был «Шинник», в Ярославле стал еще покрепче. Плюс, конечно, стал постоянно играть – появилась уверенность.

– Как прибавлял в физике?

– В Армении много борьбы, в ФНЛ тоже ее больше, чем футбола. В молодежке «Зенита», в «Зените-2» все-таки гораздо чаще работали с мячом – в целом, это и хорошо.

Например, в «Зените-2» за физическую подготовку отвечал испанец Дани Пастор, который не очень котировал тренажерку, он скорее был как фитнес.

Никогда не работал с большими весами, делаю упор на количество повторений, чтобы оставаться подвижным. Работал над верхним плечевым поясом – это позволило комфортнее чувствовать себя в борьбе.

– Когда не попадал в старт даже в «Зените-2», не возникало мысли все бросить?

– Ха, честно говоря, и сейчас бывают моменты, когда хочется уехать в деревню и ничего не делать. Например, после неудачного матча.

Ну, это так, почти сразу и проходит, уже думаешь: «Ты чего, дурачок? Тормози, успокойся, все нормально». Да, могу ошибаться, привозить, но впереди же еще много интересного.

Конечно, лет шесть назад я не мог предположить, что вернусь и буду игроком основы. Но я и тогда, и сейчас стараюсь верить в то, что работа и следование установке тренера к чему-то приведут.