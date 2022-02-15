Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чистяков: «До 25 лет был не готов физически к РПЛ»

15 февраля 2022, 13:59
6

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков объяснил свой поздний дебют в российской Премьер-лиге.

– Ты дебютировал в РПЛ только в 25 лет. Что не получалось до этого?

– Физически был не готов. Какой-то рост пошел, когда уехал в чемпионат Армении – там играл в аренде в «Мике». Но уже тогда мне был 21 год.

После этого был «Шинник», в Ярославле стал еще покрепче. Плюс, конечно, стал постоянно играть – появилась уверенность.

– Как прибавлял в физике?

– В Армении много борьбы, в ФНЛ тоже ее больше, чем футбола. В молодежке «Зенита», в «Зените-2» все-таки гораздо чаще работали с мячом – в целом, это и хорошо.

Например, в «Зените-2» за физическую подготовку отвечал испанец Дани Пастор, который не очень котировал тренажерку, он скорее был как фитнес.

Никогда не работал с большими весами, делаю упор на количество повторений, чтобы оставаться подвижным. Работал над верхним плечевым поясом – это позволило комфортнее чувствовать себя в борьбе.

– Когда не попадал в старт даже в «Зените-2», не возникало мысли все бросить?

– Ха, честно говоря, и сейчас бывают моменты, когда хочется уехать в деревню и ничего не делать. Например, после неудачного матча.

Ну, это так, почти сразу и проходит, уже думаешь: «Ты чего, дурачок? Тормози, успокойся, все нормально». Да, могу ошибаться, привозить, но впереди же еще много интересного.

Конечно, лет шесть назад я не мог предположить, что вернусь и буду игроком основы. Но я и тогда, и сейчас стараюсь верить в то, что работа и следование установке тренера к чему-то приведут.

  • В составе «Зенита» Чистяков провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Еще по теме:
Список дисквалифицированных на 1-й тур РПЛ – есть спартаковец 6
Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита» 6
Карасев удалил игрока «Ростова» в матче с «Зенитом» вслед за пенальти в пользу петербуржцев 17
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1644925814
Да ничё футболер, середняк крепкий, а чё еще надо от защитника?
Ответить
Ганнибал Лектор
1644935703
Это говорит о провальной системе подготовки футболистов. Далеко не все готовы до 25 лет усердно работать, не достигая желаемого результата. И наоборот.
Ответить
Hektor 84
1644943226
Еще одно дитя лимита))) не готовое. Уже скоро карьеру завершать а он еще не готов.
Ответить
Форвард 79
1644949871
Ну, это так, почти сразу и проходит, уже думаешь: «Ты чего, дурачок? Тормози, успокойся, все нормально». Да, могу ошибаться, привозить, но впереди же еще много интересного. Много интересного, Например оклад)))
Ответить
Форвард 79
1644949963
К 40-ка видимо до Английской лиги дорастет))
Ответить
Главные новости
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
7
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
4
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
8
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
4
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
ФотоСафонов попал в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Equipe
12:22
2
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Все новости
Все новости
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
1
Тренер «Акрона» оценил вариант с возвращением Дзюбы
13:54
В «Динамо» назвали факторы, которые мешают клубам РПЛ работать на трансферном рынке
13:35
1
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
8
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
13:17
2
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
4
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
9
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
5
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
3
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
5
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
28
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
9
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+