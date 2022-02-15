Агуэро: «Задыхаюсь, когда играю в футбол. Чувствую, что сердце не работает как надо»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что до сих пор испытывает проблемы с сердцем.
«Сейчас, когда я играю в футбол, я задыхаюсь. Иногда думаю, смогу ли я когда-нибудь пробежать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает так, как надо», – сказал Агуэро.
- В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
- Серхио завершил карьеру в 33 года.
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Источник: твиттер Микеля Блазкеза