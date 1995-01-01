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    Агуэро: «Задыхаюсь, когда играю в футбол. Чувствую, что сердце не работает как надо»

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что до сих пор испытывает проблемы с сердцем.

    «Сейчас, когда я играю в футбол, я задыхаюсь. Иногда думаю, смогу ли я когда-нибудь пробежать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает так, как надо», – сказал Агуэро.

    • В конце октября аргентинцу стало плохо во время матча. У него был приступ тахикардии.
    • Серхио завершил карьеру в 33 года.

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    Источник: твиттер Микеля Блазкеза

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