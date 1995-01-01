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    Почеттино: «В паре «ПСЖ» – «Реал» нет фаворита. Мы не собирается играть роль аутсайдера»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Здесь нет такого, что на одну команду давление больше, чем на другую. Я уважаю «Реал», это один из самых больших клубов в мире, который выиграл все. Однако, на мой взгляд, в этой паре фаворита нет. С учетом уровня игроков это вполне мог бы быть финал.

    Мы в «ПСЖ» всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у «Реала», но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде», – сказал Почеттино.

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    Источник: сайт УЕФА

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