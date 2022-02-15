Почеттино: «В паре «ПСЖ» – «Реал» нет фаворита. Мы не собирается играть роль аутсайдера»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Здесь нет такого, что на одну команду давление больше, чем на другую. Я уважаю «Реал», это один из самых больших клубов в мире, который выиграл все. Однако, на мой взгляд, в этой паре фаворита нет. С учетом уровня игроков это вполне мог бы быть финал.
Мы в «ПСЖ» всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у «Реала», но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде», – сказал Почеттино.
- «ПСЖ» примет «Реал» сегодня в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.
Источник: сайт УЕФА